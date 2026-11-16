Đào tạo nghề miễn phí cho người khiếm thị Thủ đô

Các đại biểu, giảng viên, học viên tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Người mù thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, gần 20 giảng viên, trợ giảng của Hội Tác động cột sống Y thuật Việt cùng các học viên khiếm thị trên địa bàn.

Khóa học diễn ra liên tục trong 6 ngày (từ ngày 16-11 đến hết ngày 21-11-2026) với 100% học phí được tài trợ miễn phí. Đặc biệt, nhằm bảo đảm chất lượng truyền đạt, Ban tổ chức đã bố trí đội ngũ giảng viên và trợ giảng đồng hành sát sao theo tỷ lệ 1 giảng viên trực tiếp kèm 2 học viên, kết hợp phương pháp học thực hành, trải nghiệm trực tiếp mà không cần ghi chép lý thuyết rườm rà.

Trong suốt thời gian học, Trung tâm cũng bố trí hỗ trợ ăn trưa tại chỗ và điều chỉnh khung giờ học linh hoạt (sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) để tạo thuận lợi cho các học viên ở xa di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc khóa học, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái cho biết, nhiều năm qua, Trung tâm được UBND thành phố Hà Nội cấp phép đào tạo 3 nghề mũi nhọn gồm: Tin học, Tẩm quất và Công tác xã hội. Trong đó, tẩm quất xoa bóp bấm huyệt là nghề tạo việc làm chủ lực cho người khiếm thị. Tuy nhiên, trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng ngày càng cao của cộng đồng, việc nâng cao tay nghề, trang bị thêm các phương pháp trị liệu hiện đại, khoa học là yêu cầu cấp thiết.

“Khóa đào tạo phương pháp Tác động cột sống lần này có ý nghĩa rất đặc biệt. Với sự đồng hành tận tâm của các thầy cô Hội Tác động cột sống Y thuật Việt, chúng tôi kỳ vọng các học viên sẽ tiếp thu thêm kỹ năng nghề nghiệp mới, vừa nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vừa bảo vệ được sức khỏe của chính bản thân người làm nghề, qua đó tạo dựng việc làm bền vững và gia tăng thu nhập” - ông Nguyễn Trung Thái nhấn mạnh.

Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương (Hội Tác động cột sống Y thuật Việt) chia sẻ về phương pháp Tác động cột sống. Ảnh: Mai Hoa

Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương cho biết, Tác động cột sống là phương pháp trị liệu không dùng thuốc, không xâm lấn do cố Lương y Nguyễn Tham Tán sáng lập. Khác với kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt đòi hỏi phải ghi nhớ hàng trăm huyệt đạo và tốn nhiều thể lực, hay phương pháp nắn chỉnh cột sống phương Tây (Chiropractic) phải dùng lực mạnh tiềm ẩn rủi ro, phương pháp Tác động cột sống chỉ sử dụng phần mềm của đầu ngón tay day nhẹ nhàng lên các điểm co cơ, cộm cứng dọc cột sống để giải phóng sự chèn ép rễ thần kinh, giúp cơ thể tự điều chỉnh và phục hồi.