Đào tạo nghề là 'trao cần câu' cho đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu bền vững

Người dân được hướng dẫn, thực hành ngay tại đồng ruộng. (Ảnh: Hoàng Thúy)

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai huy động nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để mở rộng đào tạo nghề cho lao động vùng cao, miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương đã tổ chức hơn 400 lớp đào tạo nghề cho trên 8.500 lao động. Nội dung đào tạo ngày càng hướng vào nhu cầu thực tế, tập trung các ngành nghề gắn với trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Vĩnh Thịnh, nơi đồng bào Ba Na chiếm hơn 36% dân số, từ năm 2022 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Vĩnh Thạnh tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho hơn 250 học viên.

Cùng đó, nhiều địa phương còn có cách làm hiệu quả như phối hợp cơ sở dạy nghề tư vấn, kết nối việc làm; hỗ trợ vốn, phương tiện, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm của các học viên sau học nghề. Nhờ vậy, người dân đã chuyển từ học nghề “theo phong trào” sang học để ứng dụng kỹ thuật, nâng năng suất, có việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu học nghề, tổ chức đào tạo sát thực tế, gắn đào tạo nghề với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cơ sở. Qua đó, giúp người dân áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn, hình thành sinh kế bền vững và góp phần giảm nghèo lâu dài ở các địa phương./.