Đào tạo nghề, giải quyết việc làm giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo

Hộ nghèo, dân tộc thiểu số được tạo điều kiện giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh.

Trao "cần câu" thay vì "con cá"

Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và được hỗ trợ 40 con vịt xiêm giống, gia đình bà Lâm Hòa Na (xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc và phòng bệnh được hướng dẫn, đàn vịt của gia đình luôn phát triển khỏe mạnh, cho tỷ lệ sống cao và liên tục tái đàn.

“Được đào tạo kỹ thuật, tôi biết cách phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm hiệu quả hơn trước rất nhiều. Việc chăn nuôi đạt hiệu quả đã mở ra hướng đi thoát nghèo bền vững cho gia đình”, bà Na phấn khởi chia sẻ.

Bà Lâm Hòa Na (xã Vĩnh Hậu) được hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Hữu Duyên (xã Đá Bạc) trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống chật vật do thiếu đất sản xuất. Được chính quyền địa phương hỗ trợ con giống và chuyển giao kỹ thuật, ông Duyên đã chuyển đổi sang mô hình lúa - tôm, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ông Duyên nhận định: “Việc Nhà nước hỗ trợ con giống, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật chính là trao cho người dân nghèo 'cần câu' thay vì 'con cá' để tự lực vươn lên.”

Mô hình nuôi dê của vợ chồng ông Danh Rim.

Một điển hình khác là gia đình ông Danh Rim (phường Lý Văn Lâm). Năm 2023, từ nguồn vốn vay hơn 20 triệu đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, kết hợp với kiến thức từ các lớp tập huấn, vợ chồng ông đã thuê 5 công đất để trồng dưa hấu theo chuẩn VietGAP và làm chuồng nuôi dê.

Đến nay, mô hình này mang lại thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình ông Rim chính thức thoát nghèo. “Nhờ được tập huấn kỹ thuật trồng dưa trái vụ nên sản phẩm bán được giá cao hơn. Đàn dê từ vài con ban đầu nay đã phát triển lên hơn chục con. Thoát nghèo rồi, gia đình tôi mừng lắm và sẽ tiếp tục nỗ lực làm ăn để vươn lên làm giàu”.

Mở hướng đi mới từ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn và đào tạo nghề tại chỗ, tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh giải quyết việc làm trong nước và phát triển xuất khẩu lao động cho vùng đồng bào DTTS.

Trước đây, gia đình ông Trần Văn Hết (xã Trần Văn Thời) thuộc diện hộ cận nghèo, sống trong căn nhà tạm bợ và chỉ trông chờ vào mấy công ruộng. Bước ngoặt đến khi con ông tham gia Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh để sang Nhật Bản làm việc.

“Tham gia đề án, người dân được hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức và làm thủ tục. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh còn cho vay tín chấp chi phí xuất cảnh mà không cần tài sản đảm bảo. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi đã thay đổi rõ rệt”, ông Hết nói.

Buổi phỏng vấn lao động ở Cà Mau đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Theo ông Đỗ Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, triển khai Chương trình MTQG, địa phương đã hỗ trợ hàng trăm hộ chuyển đổi nghề nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo nghề và vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động. “Nhiều hộ DTTS từng rất khó khăn nay đã vươn lên thoát nghèo nhờ vốn hỗ trợ chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ hoặc đi lao động nước ngoài. Địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới”, ông Thịnh chia sẻ.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, triển khai Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND, tỉnh đã ban hành gói hỗ trợ tài chính toàn diện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Người lao động được vay tối đa 100% chi phí hợp đồng (không quá 200 triệu đồng), với lãi suất ưu đãi 6,24%/năm, thời gian trả nợ linh hoạt.

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ toàn bộ chi phí học nghề, học tiếng, bồi dưỡng kiến thức, tiền ăn ở trong khoá học cùng các khoản phí làm hồ sơ, thủ tục ban đầu. Sau khi kết thúc hợp đồng trở về nước, nếu người lao động muốn tiếp tục ra nước ngoài làm việc sẽ được tỉnh hỗ trợ tối đa về thủ tục.

Trường hợp người lao động có nhu cầu làm việc trong nước, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tư vấn, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp phát huy tối đa trình độ và kinh nghiệm đã tích luỹ vào công việc mới.