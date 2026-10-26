Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động

Một tiết học lớp Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La hiện đang đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên ở nhiều ngành nghề, như: Công nghệ ô tô, điện công nghiệp, quản trị mạng máy tính, công nghệ thông tin, hàn, kỹ thuật xây dựng… Trung bình mỗi năm, nhà trường đào tạo trên 2.000 học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và các khóa đào tạo, sát hạch lái xe ô tô các hạng, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của người lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Xác định chất lượng đầu ra là thước đo uy tín, hằng năm, nhà trường rà soát, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, bắt nhịp với xu hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Đến nay, 100% ngành nghề tại trường được xây dựng chương trình đào tạo theo hướng mở, tập trung nâng cao kỹ năng thực hành; 100% môn học có giáo trình cập nhật sát với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp và yêu cầu hội nhập quốc tế. Nhờ đổi mới đồng bộ và thực chất, năm học 2025 - 2026, công tác tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp của trường vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp đạt 97%.

Giờ thực hành của HSSV lớp Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La.

Là một trong những ngành thu hút nhiều thí sinh theo học, ngành Công nghệ ô tô được nhà trường thiết kế chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn với 70% thời lượng thực hành chuyên sâu và 30% lý thuyết, giúp sinh viên vững nguyên lý, thạo tay nghề. Song song với đó, nhà trường tập trung đầu tư hệ thống xưởng thực hành, phòng thí nghiệm đồng bộ với đa dạng dòng xe từ phổ thông đến cao cấp, trang bị động cơ và thiết bị chẩn đoán lỗi tiên tiến; đồng thời liên tục cập nhật kiến thức mới về ô tô điện, hệ thống điều khiển thông minh vào giảng dạy.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa Công nghệ ô tô, thông tin: Xác định nhiệm vụ cốt lõi là đào tạo những người thợ có tâm, vững tay nghề, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô lớn trong và ngoài tỉnh để tham khảo ý kiến, điều chỉnh nội dung giảng dạy sát với yêu cầu tuyển dụng. Việc thực hành trực tiếp trên hệ thống trang thiết bị tương đồng với môi trường doanh nghiệp giúp sinh viên có nền tảng vững chắc, đáp ứng yêu cầu công việc ngay sau khi ra trường.

Lớp Tin học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La.

Ngoài chú trọng rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành của trường, nhà trường còn hợp tác với các doanh nghiệp để gắn đào tạo với giải quyết việc làm. Nhà trường duy trì liên kết chặt chẽ với các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài tỉnh để mở các lớp đào tạo theo đơn đặt hàng và đưa học sinh sinh viên đi thực tập trải nghiệm thực tế. Từ năm 2025 đến nay, nhà trường đã tổ chức cho gần 500 lượt HSSV đi thực tập nâng cao tay nghề, gồm hơn 200 lượt tại các cơ sở trong tỉnh và 286 lượt tại các doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh, như: Công ty Honda Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Công ty TNHH VAP (Hưng Yên), Công ty TNHH Nguồn nhân lực Tâm Việt… Nhờ được tiếp cận dây chuyền sản xuất hiện đại và rèn luyện tác phong công nghiệp, nhiều HSSV đã sớm khẳng định được năng lực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện nay, hơn 90% HSSV của trường có việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập từ 12-15 triệu đồng/tháng.

Giờ thực hành của sinh viên lớp Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La.

Em Quàng Tuấn Tú, sinh viên lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K13, chia sẻ: Nhờ thầy cô hướng dẫn trực tiếp trên các dòng động cơ, thiết bị chẩn đoán hiện đại và được nhà trường kết nối thực tập tại Công ty Honda Việt Nam, em đã bắt nhịp rất nhanh với công việc thực tế. Kết quả, em hoàn thành kỳ thực tập đạt loại xuất sắc, nhận mức phụ cấp từ 10-12 triệu đồng/tháng và được doanh nghiệp cam kết tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Với phương châm “Đào tạo những gì thị trường cần, không chỉ đào tạo những gì nhà trường có”, thời gian tới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư thiết bị hiện đại, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng và mở thêm các ngành nghề mới phù hợp với xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao cho tỉnh và khu vực Tây Bắc.