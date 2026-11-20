Tính đến tháng 11/ 2026, Điện Biên đã tuyển sinh, đào tạo 7.825 học viên, đạt 92,05% chỉ tiêu; riêng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 4.318 người, bằng 101% kế hoạch. Kết quả này cho thấy quy mô đào tạo nghề tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng phục vụ sản xuất và tìm kiếm việc làm.

Hoạt động giảng dạy chuyên ngành điện – điện tử tại Trường Cao đẳng Điện Biên, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nghề và mở rộng cơ hội việc làm cho người học.

Cùng với mở rộng cơ hội học nghề, Điện Biên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 11/2026, Trường Cao đẳng Điện Biên đã được đầu tư 31,439 tỷ đồng cho 10 khu vực thực hành lớn, gồm 21 phòng thực hành chuyên môn. Giai đoạn 2021–2025, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều hạng mục như xưởng thực hành ô tô, điện, xây dựng, thư viện và ký túc xá, góp phần cải thiện điều kiện học tập, thực hành nghề. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh có 240 giáo viên, giảng viên, trong đó 116 người có trình độ trên đại học, 111 người có trình độ đại học; trên 90% nhà giáo đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy, trang bị kiến thức và kỹ năng nghề cho người học.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn là một trong những giải pháp hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động thu nhập thấp tiếp cận đào tạo nghề. Việc tăng cường điều kiện đào tạo, chú trọng kỹ năng thực hành và lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ góp phần nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, phát triển sinh kế, từng bước cải thiện thu nhập và hướng tới giảm nghèo bền vững./.