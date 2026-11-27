Là tỉnh miền núi, biên giới với nhiều cửa khẩu và nhiều xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Lạng Sơn có nhu cầu lớn về đào tạo nghề gắn với điều kiện sản xuất và đời sống của người dân. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, tiếp tục triển khai trong năm 2026, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được hàng chục lớp đào tạo nghề dưới 03 tháng mỗi năm, thu hút hàng nghìn lao động tham gia.

Với thời gian đào tạo ngắn, nội dung phù hợp và thiết thực với lao động địa phương, các lớp học giúp người lao động tiếp cận kiến thức khoa học, kỹ thuật và kỹ năng nghề. Đồng thời thuận lợi bố trí thời gian học nghề, không ảnh hưởng nhiều đến công việc và sinh hoạt thường ngày.

Riêng trong năm 2026, căn cứ nhu cầu học nghề của người lao động và điều kiện thực tế tại từng địa phương, các Trung tâm GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động khảo sát, lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp, ưu tiên những nghề có khả năng ứng dụng trực tiếp vào sản xuất và đời sống. Chương trình đào tạo chú trọng trang bị kiến thức cơ bản, tăng cường kỹ năng thực hành và hướng dẫn học viên vận dụng kỹ năng đã được trang bị vào công việc tại gia đình, địa phương.

Theo số liệu của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tính đến tháng 9 năm 2026, các Trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh đã tổ chức được 71 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng, thuộc 6 nghề /nhóm nghề, với tổng số 1.650 lượt học viên tham gia.

Trong đó, nhóm nghề nông nghiệp có 08 nghề/nhóm nghề, với 28 lớp đào tạo về trồng rừng, trồng và chăm sóc cây ăn quả, cây lấy củ, chăn nuôi, chăn nuôi - thú y… thu hút gần 790 học viên tham gia.

Đối với nhóm nghề phi nông nghiệp, toàn tỉnh đã tổ chức được 43 lớp, thuộc 06 nghề/nhóm nghề, tập trung vào các lĩnh vực như: Tiếng Trung Quốc giao tiếp, tin học văn phòng, kỹ thuật chế biến món ăn, sản xuất và kinh doanh cây giống lâm nghiệp, sửa chữa điện dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp… với tổng số trên 860 học viên là người dân tộc thiểu số tham gia.

Ông Hoàng Ngọc Biên, Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Chi Lăng cho biết:“Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và lợi thế sản xuất của từng địa bàn. Trong năm 2026 Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở, tổ chức được 08 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 214 học viên . Trong đó có 07 lớp kỹ thuật chăn nuôi Ngựa, 01 lớp trồng và chăm sóc cây na …. Đây là những nghề đã được chúng tôi khảo sát lựa chọn rất kỹ những nghề phù hợp với điều kiện đất đai, cây trồng, vật nuôi cũng như nhu cầu của người dân và định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Cô Hoàng Thị Đức (người dạy nghề), đang hướng dẫn học viên lớp Kỹ thuật chăn nuôi ngựa thực hành tiêm phòng dịch bệnh cho ngựa tại hộ gia đình ở thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn

Đáng chú ý, hoạt động đào tạo không chỉ tập trung vào lý thuyết trong lớp học, mà còn tăng cường thực hành, gắn với máy móc nông nghiệp, vật nuôi, cây trồng và những tình huống thường gặp trong quá trình sản xuất. Giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giải thích từng quy trình, giúp học viên từng bước nắm được kỹ thuật và chủ động thực hiện dưới sự giám sát chuyên môn.

Cách tổ chức đào tạo này góp phần giúp người lao động tiếp cận kiến thức mới một cách dễ hiểu, thiết thực, đồng thời phát huy kinh nghiệm sản xuất vốn có của đồng bào dân tộc thiểu số.

Học nghề gắn với thực hành sản xuất.

Đối với người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học nghề không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình dài hạn. Những khóa học ngắn hạn, được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế, có thể giúp người dân bổ sung kỹ năng cần thiết, cải thiện cách thức sản xuất và chủ động hơn trước những yêu cầu mới

Tuy nhiên, hiệu quả đào tạo không chỉ phụ thuộc vào thời gian học mà còn ở việc lựa chọn đúng nghề, tổ chức giảng dạy phù hợp và tạo điều kiện để học viên thực hành. Vì vậy, việc khảo sát nhu cầu của người dân, xác định những ngành nghề gắn với thế mạnh của từng địa bàn và bố trí đội ngũ giáo viên có chuyên môn là những yếu tố quan trọng.

Chúng tôi luôn chú trọng đến nội dung thực hành, cập nhật các kỹ thuật mới và hướng dẫn người học áp dụng ngay vào sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là sau đào tạo, người dân phải có kiến thức và kỹ năng thực sự, có thể nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế và tạo sinh kế ổn định, lâu dài ngay tại vùng đất quê hương mình.

Ông Hoàng Ngọc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Chi Lăng, trao chứng chỉ cho các học viên tại lễ bế giảng lớp Kỹ thuật chăn nuôi ngựa, ở thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn

Sau khóa học, khả năng áp dụng kiến thức vào sản xuất cũng cần được quan tâm. Khi người lao động có điều kiện thực hành thường xuyên, được tiếp cận thiết bị, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật phù hợp, kiến thức được trang bị mới có thể chuyển hóa thành kỹ năng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Anh Nông Văn Thủ thôn Bằng Hữu, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:“Đối với gia đình tôi, việc trồng Na là 1 nghề chính và cây na không chỉ là một loại cây trồng mà còn là nguồn thu nhập chính, lâu dài…

Vì vậy,khi được tham gia khóa học trồng na dưới 3 tháng do Trung tâm GDNN-GDTX Chi Lăng tổ chức, đây là cơ hội tốt cho tôi, vì đã được các giáo viên hướng dẫn tận tình từng khâu chăm sóc....tôi đã nắm được các kiến thức và kỹ thuật để áp dụng vào chăm sóc vườn na của gia đình được tốt hơn như: Làm cỏ,, sới đât, bón phân, tiả cành,thụ phấn, phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc quả để nâng cao năng suất và chất lượng quả na. Đây cũng chính là học một nghề, để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.”

Có thể nói, từ lớp sửa chữa máy nông nghiệp đến lớp kỹ thuật chăn nuôi ngựa, kỹ thuật trồng nấm, trồng na…..các lớp đào tạo nghề dưới ba tháng này đang hướng đến yêu cầu thiết thực là giúp người lao động học được kiến thức cần thiết, làm chủ những kỹ năng cơ bản và vận dụng vào điều kiện sản xuất của gia đình. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Xứ Lạng.