Đào tạo nghề - đòn bẩy sinh kế cho lao động vùng dân tộc thiểu số

Tính đến ngày 30/6/2025, cả nước đã tổ chức 2.354 mô hình đào tạo nghề; gần 240.000 lượt lao động DTTS tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn; hơn 140.000 lượt người được tư vấn và giới thiệu việc làm. Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng, tập trung vào nhóm nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch cộng đồng, thủ công truyền thống, chế biến nông, lâm sản… Nhờ đó, hàng nghìn hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một điểm sáng nổi bật là sự xuất hiện của các mô hình liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã. Sự phối hợp này không chỉ giúp người học tiếp cận kỹ thuật mới mà còn bảo đảm “đầu ra” rõ ràng ngay sau đào tạo. Đây là cách làm cần được nhân rộng, bởi chỉ khi đào tạo gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động, chính sách hỗ trợ mới thực sự phát huy hiệu quả và tạo động lực phát triển bền vững cho vùng DTTS và miền núi.

Những kết quả bước đầu khẳng định đây là “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều hộ gia đình chuyển dịch sinh kế, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống. Không ít mô hình đào tạo nghề phù hợp với đặc thù vùng miền đã tạo ra tác động lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.