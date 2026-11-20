Hướng dẫn bà con chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, cho năng suất cao.

Tây Nguyên hiện là nơi sinh sống của khoảng 2,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 37% dân số toàn vùng. Do ảnh hưởng của tập quán cũ, việc canh tác chủ yếu vẫn theo hướng truyền thống khiến đời sống còn nhiều bấp bênh. Vì vậy, công tác đào tạo nghề cho bà con đang được xem là giải pháp then chốt để tạo sinh kế lâu dài, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững - một hướng đi thiết thực mà nhiều tỉnh trong vùng như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng đang quyết liệt thực hiện.

Là một xã vùng cao của tỉnh Gia Lai, Vĩnh Thịnh có hơn 36% dân số là người Bana. Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Vĩnh Thạnh mở 8 lớp đào tạo nghề cho hơn 250 học viên, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua các lớp như kỹ thuật trồng cây có múi, nuôi và phòng trị bệnh cho vật nuôi, chế biến món ăn… giúp người dân nắm vững kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến nay, các địa phương của Gia Lai đã tổ chức hơn 400 lớp đào tạo nghề cho trên 8.500 lao động. Nội dung đào tạo ngày càng hướng vào nhu cầu thực tế, tập trung các ngành nghề gắn với trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Điểm đáng chú ý là đào tạo nghề không dừng ở việc truyền đạt kỹ thuật. Người học còn được tư vấn, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nhiều hộ dân từng bước chuyển từ học nghề mang tính phong trào sang học để áp dụng vào sản xuất, nâng năng suất và tăng thu nhập. Sau khi học nghề, nhiều lao động đã áp dụng vào phát triển sản xuất, xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cao.

Những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong (Đắk Nông cũ) nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên quan tâm, tổ chức nhiều lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Được tham gia khóa đào tạo nghề dệt thổ cẩm sơ cấp, miễn phí được tổ chức tại địa phương, chị H'Jang rất vui mừng, phấn khởi bởi khi Nhà nước đã bỏ kinh phí để mời các nghệ nhân có trình độ, tay nghề cao về giảng dạy, truyền đạt các kỹ năng cho bà con. Lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm rất bổ ích cho bản thân chị và nhiều người ở địa phương vì nó bảo tồn được nét đẹp văn hóa truyền thống đồng thời cũng là một thế mạnh để bà con sau này có thể kết hợp phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập cho gia đình.

Ông AByot - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã mở hơn 100 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng, tập trung vào các nghề phù hợp với điều kiện lao động nông thôn. Có 2.498 lao động nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được hỗ trợ học nghề; trong đó 2.418 người đã có việc làm sau đào tạo, cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình.

Để đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên thay đổi nhận thức, tham gia các lớp học nghề để phục vụ cho sản xuất, ngoài chính quyền địa phương thì các Tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, phụ nữ, hội Nông dân cũng đứng ra mở nhiều lớp tập huấn về các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; mô hình vườn, ao, chuồng kết hợp chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và bảo trì sản phẩm.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn, hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp trong thanh niên trên các kênh thông tin đại chúng, các nền tảng trực tuyến; cung cấp thông tin khoa học-công nghệ, kỹ thuật mới, chính sách, pháp luật, các mô hình, hoạt động hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm; khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực tham gia các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cũng được tổ chức Đoàn, Hội đẩy mạnh.

Có thể thấy, đào tạo nghề không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy kỹ năng sản xuất hay trao cho bà con một "cần câu cơm", mà quan trọng hơn là đã làm thay đổi tư duy, tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Từ những lớp học nghề trồng trọt, chăn nuôi, dệt thổ cẩm... đến sự đồng hành sát sao của chính quyền và các đoàn thể, ngọn lửa tự lực vươn lên thoát nghèo đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các buôn làng.

Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ đó, công tác đào tạo nghề hứa hẹn sẽ tiếp tục là động lực then chốt, mở ra hướng đi bứt phá cho sinh kế bền vững, góp phần đưa vùng đất Tây Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh và giàu bản sắc./.