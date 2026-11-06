Đào tạo nghề cho 60 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tại Thái Nguyên

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Nhằm tạo điều kiện cho học viên học tập, nâng cao tay nghề, từng bước ổn định cuộc sống và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng, ngày 6/11 , tại Phân khu 2 và Phân khu 3, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo nghề cho 60 học viên.

Trung tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Cơ sở 1, phụ trách Phân khu 3 phát biểu tại Lễ khai giảng.

Tham dự buổi khai giảng, về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ (Cục C11, Bộ Công an) có ông Trần Ngọc Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Công an tỉnh Thái Nguyên có Trung tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Cơ sở 1, phụ trách Phân khu 3; Đại úy Lê Kim Anh Tuấn, Phó Trưởng Cơ sở 1, phụ trách Phân khu 2. Đại diện cơ quan Thi hành án hình sự có Thượng tá La Thanh Châu, Phó Trưởng phòng PC10 và Thượng tá Lâm Quang Tứ, Phó Trưởng phòng PC04.

Thượng tá Lâm Quang Tứ, Phó Trưởng phòng PC04 phát biểu tại Lễ khai giảng.

Tại chương trình, 2 lớp đào tạo nghề được triển khai gồm: lớp kỹ thuật lắp điện tại Phân khu 3 (phường Tích Lương) và lớp hàn tại Phân khu 2 (Phú Bình), mỗi lớp 30 học viên.

Các đơn vị thống nhất cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên tham gia học tập; vận dụng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước, trong đó có chính sách miễn học phí và tổ chức đào tạo trực tiếp tại cơ sở.

Ông Trần Ngọc Long, Phó hiệu trưởng trao đồ dùng học tập cho học viên.

Các đơn vị thống nhất phối hợp trong công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy, bảo đảm điều kiện để học viên tham gia đầy đủ các nội dung đào tạo.

Hoạt động đào tạo nghề không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng lao động mà còn góp phần khơi dậy ý chí, nghị lực, giúp học viên có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, xây dựng cuộc sống tích cực, hướng tới tương lai và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.