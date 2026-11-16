Đào tạo nghề - chìa khóa giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nhận chứng chỉ dạy nghề, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tự tin phát triển sản xuất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số được xem là giải pháp then chốt giúp người dân có sinh kế bền vững, tăng thu nhập và giảm nghèo hiệu quả.

Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, Dự án 5.3 được xem là một trong những hợp phần quan trọng nhất khi tập trung vào giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số-nhóm đối tượng vốn chịu nhiều rào cản trong tiếp cận các cơ hội phát triển.

Giai đoạn 2021-2025, nhiều địa phương đã đẩy mạnh triển khai Chương trình và đạt được những kết quả nhất định.

Tiêu biểu như tỉnh Nghệ An đã tổ chức đào tạo nghề cho 6.824 lao động vùng khó khăn; xây dựng 10 chương trình đào tạo nghề và thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho hơn 72.000 lượt người.

Thành phố Bắc Ninh đã đào tạo nghề cho 60.042 lao động dân tộc thiểu số và miền núi, đạt 147,2% kế hoạch. Riêng từ nguồn vốn Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.915 lao động.

Còn tỉnh Thái Nguyên đã đào tạo nghề cho 60.926 lao động dân tộc thiểu số.

Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số còn góp phần giảm tỷ lệ di cư lao động, ổn định an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực miền núi.

Việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm bền vững và lâu dài cho người dân không chỉ là chìa khóa giúp giảm nghèo mà còn tăng cường sự tham gia của họ vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Với những kết quả đã đạt được cùng định hướng rõ ràng cho giai đoạn tới, có thể khẳng định đào tạo nghề đang và sẽ tiếp tục là trụ cột trong chiến lược giảm nghèo bền vững tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trở thành động lực cụ thể, chạm đến từng hộ, từng người, từng vùng sâu vùng xa, đem đến đổi thay cho đời sống việc làm của người dân tộc thiểu số và miền núi./.