Đào tạo nghề cần gắn lý thuyết với thực hành

Đó là chia sẻ của Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Chương trình Giao lưu Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Thúc đẩy học tập và lao động sáng tạo

Theo bà Hậu, mỗi người dù xuất phát điểm bình thường nhưng vẫn có thể trưởng thành, đạt được những thành tựu trong công việc và đảm nhận những trọng trách lớn nếu không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ, Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu chia sẻ, cha mất khi mẹ đang mang thai bà được 3 tháng. Mẹ đi làm xa, bà sống cùng anh chị từ nhỏ trong hoàn cảnh nhiều khó khăn. Năm 11 tuổi, bà mới bắt đầu học lớp 1 và chỉ học hết lớp 7 do không có điều kiện tiếp tục đến trường.

Năm 1962, bà Hậu bắt đầu làm công nhân xây dựng, sau đó chuyển sang làm công nhân dệt. Dù công việc lao động vất vả, bà luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi sáng kiến và nâng cao tay nghề. Sau 7 năm, bà đạt bậc thợ cao nhất của ngành dệt, đồng thời được công nhận là thợ giỏi dệt nhất miền Bắc.

Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu chia sẻ, truyền cảm hứng đến tuổi trẻ.

Bên cạnh nỗ lực trong công việc chuyên môn, Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu còn tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động vì miền Nam ruột thịt. Với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, không khí thi đua sôi nổi của thời kỳ đó đã tiếp thêm động lực để bà phấn đấu và trưởng thành.

Sau này, khi được đề xuất bố trí làm công việc văn phòng, bà đã chủ động xin tiếp tục làm công nhân vì nhận thấy bản thân chưa có đủ trình độ và kỹ năng phù hợp. Bà cho rằng, nhận nhiệm vụ khi chưa đủ năng lực không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn có thể gây khó khăn cho tập thể.

Từ trải nghiệm của bản thân, bà Cù Thị Hậu mong muốn các bạn hãy tự tin, học tập, không ngừng trau dồi kiến thức và ý chí vươn lên. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đội ngũ giảng viên và người học có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy học tập, lao động sáng tạo, đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số, Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu cho rằng, việc đào tạo cần gắn lý thuyết với thực hành, giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, thị trường lao động.

Bài học từ người thật, việc thật

Cũng tại chương trình, chị Trần Thị Vân - công nhân vận hành máy may công nghiệp, Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam) nhắn nhủ, các bạn trẻ hãy nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào với công việc ngay từ khi lựa chọn nghề nghiệp.

“Khi làm việc bằng cả trái tim, luôn sáng tạo và tận tụy, chúng ta sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Đất nước đang cần những công nhân có tay nghề, trách nhiệm và tinh thần cống hiến như vậy”, chị Vân nhìn nhận và đánh giá cao vai trò của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trong việc đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển đất nước.

Đồng quan điểm, anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, việc duy trì ngọn lửa đam mê và gắn bó hết lòng với công việc đến từ các yếu tố cốt lõi như: chọn nghề phải đi đôi với yêu nghề và trách nhiệm.

Theo anh, không có con đường thành công nào là dễ dàng. Để theo đuổi nghề, bản thân phải có ý chí kiên trì, quyết tâm học hỏi để ngày hôm nay làm tốt hơn ngày hôm qua.

Ngoài ra, cần không ngừng nâng cao tay nghề và rút kinh nghiệm và luôn có tinh thần trách nhiệm, niềm vui lao động. “Đừng ngại khó, sợ khổ hay tự ti với ngành nghề mình đã chọn”, anh Hiển nhắn gửi.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, câu chuyện của Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu là minh chứng rõ nét cho ý chí vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đến năm 11 tuổi mới bắt đầu học lớp 1, nhưng bà luôn không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề và phấn đấu trong công việc. Từ một công nhân trực tiếp sản xuất, bà từng bước trưởng thành, đạt nhiều thành tích xuất sắc và đảm nhận những trọng trách lớn.

Từ câu chuyện nữ Anh hùng Cù Thị Hậu, ông Ngọ Duy Hiểu mong muốn mỗi học sinh, sinh viên nhìn lại bản thân, nhận thức rõ những điều mình còn thiếu, còn hạn chế để chủ động học hỏi, rèn luyện và nỗ lực nhiều hơn.

Theo ông Hiểu, điều quan trọng là mỗi người phải có tinh thần cầu tiến, không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, luôn ý thức được yêu cầu của công việc và trách nhiệm hoàn thiện bản thân.