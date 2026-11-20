Ngày 20/11, tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, cho rằng trước những thay đổi của giáo dục đại học, vai trò của người giảng viên không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải giúp sinh viên hình thành năng lực tư duy và khả năng chịu trách nhiệm với những gì mình đưa ra.

Theo ông Sơn, đối với lĩnh vực đào tạo pháp luật, người học cần được rèn luyện tư duy có căn cứ, thái độ tôn trọng sự thật, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây là những yêu cầu không thể thay thế bằng việc tiếp nhận hay xử lý thông tin đơn thuần.

TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Đặc biệt, khi AI ngày càng được ứng dụng trong học tập và nghiên cứu, giảng viên cần chú trọng hướng dẫn sinh viên kiểm chứng thông tin, đánh giá tính chính xác của dữ liệu và hình thành năng lực tư duy độc lập.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cũng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đội ngũ giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu, đánh giá và ứng xử với người học. Bởi nếu kỳ vọng sinh viên trở thành những người có bản lĩnh, trung thực và thượng tôn pháp luật thì chính người thầy phải thể hiện những giá trị đó trong hoạt động nghề nghiệp.

Từ yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục, Trường Đại học Luật TP.HCM phát động chương trình “ULAW Cùng kiến tạo – Mỗi ý tưởng, một thay đổi”, nhằm khuyến khích viên chức, người lao động đề xuất sáng kiến cải tiến trong công việc.

Thay vì chỉ tập trung vào những đề án quy mô lớn, chương trình hướng đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn như đơn giản hóa quy trình, cải thiện phương thức phối hợp, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả phục vụ người học.

Chương trình gồm 5 hợp phần: “Ý tưởng 5 phút”, “Thách thức ULAW”, “Hiến kế chiến lược và chính sách”, “ULAW Innovation Sandbox” và “ULAW Innovation Day”.

Trong giai đoạn đầu, hợp phần “Ý tưởng 5 phút” được triển khai dành cho viên chức, người lao động. Người tham gia chỉ cần xác định vấn đề, đề xuất giải pháp và nêu lợi ích kỳ vọng, không bắt buộc phải xây dựng một đề án hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Một điểm đáng chú ý là các đề xuất cần được tiếp nhận và phản hồi cụ thể. Những sáng kiến phù hợp có thể được áp dụng, thử nghiệm hoặc tiếp tục hoàn thiện; với những ý tưởng chưa thể triển khai, nhà trường cần giải thích rõ lý do.

Bên cạnh đổi mới trong quản trị, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường cũng ghi nhận một số kết quả trong năm 2026. Cụ thể, 10 chương trình đào tạo ở ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA đến năm 2031. Trong đó có 4 chương trình đào tạo tiến sĩ, được nhà trường cho biết là lần đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định này.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, ấn phẩm tiếng Anh Vietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS), thuộc Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, được chấp thuận vào cơ sở dữ liệu Scopus và có mặt trong Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ngoài ra, trên cơ sở kế hoạch hợp tác ký kết với UBND TP.HCM ngày 2/10/2026, các đơn vị chuyên môn của trường đã tham gia góp ý, tư vấn và phản biện 120 dự thảo nghị quyết, quyết định của thành phố.

Nhà trường công bố dự án Không gian di sản số.

Dịp này, nhà trường cũng ra mắt Hub Hệ sinh thái ULAW Legal Insight và công bố dự án “Không gian di sản số ULAW”, hướng đến kết nối tri thức pháp lý, số hóa tư liệu và lưu giữ các dấu mốc trong quá trình phát triển.

Những nội dung được triển khai cho thấy yêu cầu đổi mới tại một cơ sở đào tạo luật không chỉ nằm ở chương trình học hay phương thức giảng dạy, mà còn liên quan đến năng lực nghiên cứu, quản trị và khả năng gắn kết kiến thức pháp lý với thực tiễn xã hội.