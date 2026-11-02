Đào tạo lao động cho khu, cụm công nghiệp

Giáo viên Trường Cao đẳng Lạng Sơn hướng dẫn học sinh thực hành kỹ thuật đo, lấy số đo và cắt vải trong đào tạo nghề may

Công nghiệp được xác định là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 2 khu công nghiệp (KCN) và 13 (CCN) đã thành lập với tổng diện tích trên 1.200 ha.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết: Thông qua làm việc với nhà đầu tư dự án KCN, ban nắm bắt kế hoạch triển khai, dự kiến thời điểm các dự án đi vào hoạt động để xác định nhu cầu về số lượng, ngành nghề và trình độ lao động. Riêng KCN VSIP Lạng Sơn dự kiến tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động khi hoàn thành cả 3 giai đoạn. Hiện ban đang tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, DN cập nhật nhu cầu tuyển dụng; thông tin về nhu cầu lao động với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), góp phần định hướng, đào tạo sát yêu cầu thực tế, chủ động nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên Trường Cao đẳng Lạng Sơn hướng dẫn học sinh thực hành may

Để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, ngày 15/7/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 190 về đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển các khu, CCN giai đoạn 2025–2030. Mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật; chú trọng đào tạo các ngành, nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của DN.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động nữ có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 35% trở lên; có 3 nghề tiếp cận trình độ cấp quốc gia và 2 nghề tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 trở lên. Hằng năm, đào tạo nghề ở các trình độ cho khoảng 20.000 lao động…

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các giải pháp đào đạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở GDNN với các trình độ từ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đến đào tạo dưới 3 tháng. Thời gian qua, sở đã tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật gắn với nhu cầu phát triển các khu, CCN. Cùng đó, sở phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã khảo sát nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu sử dụng lao động của DN làm cơ sở định hướng ngành nghề, trình độ và quy mô đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối với DN, gắn đào tạo với yêu cầu thực tế.

Bên cạnh định hướng ngành nghề, việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở GDNN đóng vai trò then chốt. Ông Phùng Quý Sơn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn cho biết: Trước định hướng phát triển các khu, CCN và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo của tỉnh, nhà trường chú trọng đào tạo các nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của DN như: điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, hàn, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, may mặc... Hiện nhà trường có 82 lớp đào tạo nghề (gồm trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) với 2.060 học sinh, sinh viên. Trong quá trình đào tạo, nhà trường kết hợp lý thuyết với thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong làm việc cho học sinh, sinh viên. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục bám sát định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của DN để có kế hoạch đào tạo phù hợp, góp phần chuẩn bị nguồn lao động có tay nghề phục vụ các khu, CCN.

Theo thống kê, năm 2025, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo 20.957 người ở trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Đáng chú ý, số người được tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ phục vụ định hướng phát triển khu, CCN đạt 2.022 người, vượt mục tiêu đề ra. Trong hơn 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở đã tuyển sinh, đào tạo trên 19.000 người; trong đó có 2.168 người được đào tạo các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ phục vụ định hướng phát triển khu, CCN.

Em Lương Thị Diệu Linh, lớp MK24A, Trường Cao đẳng Lạng Sơn chia sẻ: Hiện tại, em đang theo học nghề may. Trong quá trình học, em được thầy cô hướng dẫn kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu công việc. Hy vọng khi các khu, CCN trên địa bàn tỉnh phát triển, thu hút thêm DN sản xuất may mặc, em sẽ có cơ hội làm việc đúng nghề, ổn định cuộc sống tại địa phương.

Với sự vào cuộc của các sở, ngành và sự chủ động của các cơ sở đào tạo, chất lượng lao động của Lạng Sơn được kỳ vọng tiếp tục nâng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.