(Ảnh minh họa)

Kết quả cho thấy khu vực nông thôn chiếm trên 95% số hộ nghèo cả nước, trong đó phần lớn vẫn có khả năng lao động nhưng mắc kẹt trong bẫy "nghèo kỹ năng", năng suất thấp và rủi ro khí hậu.

Thanh niên và lao động nữ phi chính thức là những nhóm chịu thiệt thòi lớn nhất về thu nhập và an sinh xã hội. Bài viết đề xuất chiến lược đào tạo lại và nâng cao năng lực thông qua khung kỹ năng tương lai tích hợp 5 trụ cột: kỹ năng xanh, kỹ năng số, bao trùm, ICT và ngoại ngữ ứng dụng. Giải pháp trọng tâm gắn kết đào tạo nghề với đòn bẩy tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện, vận hành theo mô hình liên kết ba bên (Nhà nước-Doanh nghiệp-Nông dân) nhằm thúc đẩy chính thức hóa việc làm và phát triển sinh kế bền vững đến năm 2030.

Bối cảnh phân hóa nghèo đa chiều và thực trạng nguồn nhân lực nông thôn

Thực trạng phân bố nghèo đa chiều tại Việt Nam phản ánh sự mất cân đối sâu sắc giữa không gian kinh tế thành thị và nông thôn, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc căn bản các chính sách phát triển nguồn nhân lực và can thiệp sinh kế. Theo số liệu công bố tại Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc còn 2,95%, tương ứng 1.089.151 hộ. Trong đó, quy mô hộ nghèo được xác định là 480.278 hộ (chiếm tỷ lệ 1,30% với 1.923.193 nhân khẩu) và hộ cận nghèo là 608.873 hộ (chiếm tỷ lệ 1,65% với 2.385.262 nhân khẩu).

Phân tích dữ liệu theo không gian cư trú cho thấy sự tập trung của tình trạng nghèo đói tại địa bàn nông thôn: khu vực nông thôn chiếm tới 456.921 hộ nghèo (tương đương 95,14% tổng số hộ nghèo của cả nước) và 543.756 hộ cận nghèo (chiếm 89,30% tổng số hộ cận nghèo cả nước).

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Cấu trúc việc làm phi chính thức và thách thức thất nghiệp thanh niên nông thôn

Khu vực nông thôn đang đồng thời đối mặt với tỷ lệ việc làm phi chính thức ở mức cao và tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp của lực lượng lao động trẻ. Theo số liệu của Cục Thống kê (2026) trong báo cáo tình hình lao động việc làm quý III năm 2026, lực lượng lao động toàn quốc đạt 54,07 triệu người, trong đó khu vực nông thôn chiếm 32,69 triệu người (tương đương 60,46%). Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp tại nông thôn lên tới 57,55%, và nếu tính cả ngành nông nghiệp, tỷ lệ việc làm phi chính thức tại khu vực này chiếm tới 70,54%. Có tới 70,1% lực lượng lao động cả nước (tương đương hơn 37,8 triệu người) chưa qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật (Cục Thống kê, 2026).

Tình hình lao động việc làm

Nguồn: (Cục Thống kê, 2026)

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp danh nghĩa tại khu vực nông thôn chỉ ở mức 1,87%, thực tế phản ánh cơ chế thích ứng sinh tồn của người nghèo: họ không thể ngừng làm việc mà buộc phải chấp nhận các sinh kế tạm thời với năng suất thấp (ILO, 2025).

Khung kỹ năng tương lai tích hợp xanh, số, bao trùm, ICT và ngoại ngữ

Tác động hội tụ của chuyển đổi số, tự động hóa và biến đổi khí hậu đang làm thay đổi căn bản cấu trúc việc làm và yêu cầu kỹ năng lao động (WEF, 2025; World Bank, 2025). Báo cáo Tương lai Việc làm 2025 (Future of Jobs Report 2025) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF, 2025) dự báo rằng đến năm 2030, có tới 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ biến đổi hoặc trở nên lỗi thời. Tại Việt Nam, 62% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định khoảng trống kỹ năng trên thị trường lao động là trở ngại lớn nhất đối với việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, trong khi 55% nhấn mạnh sự thiếu thốn về hạ tầng dữ liệu và công nghệ. Đáng chú ý, 59% doanh nghiệp kỳ vọng ngân sách công sẽ gia tăng tài trợ cho các chương trình đào tạo lại (reskilling) và đào tạo nâng cao (upskilling) (WEF, 2025). Đào tạo nghề nông thôn cần chuyển đổi từ các ngành nghề giản đơn truyền thống sang khung kỹ năng tích hợp 5 thành tố: xanh, số, bao trùm, ict và ngoại ngữ ứng dụng (WEF, 2025; World Bank, 2021).

Phân tích kinh tế lượng về lợi tức kỹ năng số từ điều tra STEP của Ngân hàng Thế giới (World Bank, 2021) tại Việt Nam cho thấy hàm ý chính sách dựa trên mô hình hồi quy:

Kết quả ước lượng khẳng định kỹ năng số mang lại tỷ suất lợi tức thu nhập cao thứ hai (chỉ sau kỹ năng quản trị và giao tiếp), đạt mức tăng khoảng 7% thu nhập cho mỗi độ lệch chuẩn tăng thêm của chỉ số kỹ năng (World Bank, 2021).

Song song với số hóa, yêu cầu trang bị kỹ năng xanh là cấp bách trước các rủi ro khí hậu (World Bank, 2025).

Thực tiễn chuyển đổi từ Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) theo mô hình "Trung tâm Xuất sắc về Giáo dục Nghề nghiệp Xanh" (với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức-GIZ) cùng Thông tư số 55/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn chương trình đào tạo nghề đã khẳng định tính khả thi của việc tích hợp tiêu chuẩn kỹ năng xanh vào chuẩn đầu ra đào tạo.

Mô hình liên kết ba bên và lộ trình chiến lược thực thi đến năm 2030

Lộ trình chiến lược triển khai công tác đào tạo lại và nâng cao năng lực sinh kế cho người nghèo nông thôn giai đoạn 2026-2030 được cấu trúc qua ba giai đoạn thực thi cụ thể:

Giai đoạn 2026-2027: hoàn thiện thể chế và triển khai thí điểm mô hình tích hợp

Các cơ quan quản lý nhà nước tập trung rà soát và chuẩn hóa Khung trình độ Quốc gia (NQF) cùng hệ thống Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Quốc gia (NOSS), cập nhật bắt buộc các mô-đun kỹ năng số cơ bản và thực hành sản xuất xanh vào toàn bộ chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn (World Bank, 2021).

Giai đoạn 2028-2029: mở rộng quy mô và tích hợp chuỗi giá trị nông thôn

Chương trình đào tạo tích hợp được mở rộng trên toàn quốc nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc gia: bình quân mỗi năm đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn, với tỷ lệ lao động có việc làm mới hoặc tự tạo việc làm nâng cao thu nhập sau đào tạo đạt trên 85%.

Tầm nhìn 2030: chuyển dịch sinh kế bền vững và đảm bảo bao trùm

Mục tiêu đến năm 2030 là hạ tỷ lệ việc làm phi chính thức trong khu vực nông nghiệp xuống dưới mức 50%, đồng thời nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tại khu vực nông thôn lên mức 35-40%.