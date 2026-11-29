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Mặc dù tỷ lệ nghèo đa chiều chính thức tại đô thị rất thấp, một bộ phận lớn lao động di cư đang đối mặt với "nghèo đô thị mới" do thiếu hụt kỹ năng, thu nhập bấp bênh và nằm ngoài lưới an sinh xã hội. Để giải quyết, bài viết đề xuất chiến lược chuyển dịch công bằng thông qua hệ sinh thái đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling) với các trụ cột: Kỹ năng xanh, số, ICT, ngoại ngữ, khởi nghiệp và bao trùm. Bằng cách đổi mới mô hình đào tạo chứng chỉ vi mô, kết hợp linh hoạt với tín dụng chính sách và mở rộng an sinh xã hội, giải pháp giúp người yếu thế thích ứng với kỷ nguyên số và kiến tạo sinh kế bền vững.

Đặt vấn đề và bối cảnh chuyển đổi kinh tế-xã hội

Kinh tế toàn cầu và khu vực đang biến đổi dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, biến đổi khí hậu toàn cầu và những hệ lụy hậu đại dịch, thị trường lao động Việt Nam đứng trước yêu cầu tái cơ cấu toàn diện.

Tại các khu vực thành thị, nơi chi phí sinh hoạt liên tục gia tăng và áp lực cạnh tranh gay gắt, chênh lệch về thu nhập, cơ hội tiếp cận dịch vụ cơ bản và khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế ngày càng trở nên rõ nét.

Phân tích cấu trúc nghèo đa chiều tại các đô thị Việt Nam

Đo lường và đánh giá tình trạng nghèo đói tại Việt Nam đã chuyển từ phương pháp tiếp cận đơn chiều (dựa thuần túy vào thu nhập) sang phương pháp tiếp cận đa chiều, thể hiện rõ nét qua các chính sách của Đảng và Nhà nước, không chỉ nhìn nhận nghèo đói qua khía cạnh tài chính mà còn đánh giá mức độ thiếu hụt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố theo Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11 tháng 3 năm 2026, bức tranh phân hóa giàu nghèo giữa các vùng kinh tế và giữa khu vực thành thị-nông thôn hiện rõ.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tổn thương cấu trúc của lao động phi chính thức đô thị

Lao động phi chính thức tại các đô thị Việt Nam không còn giới hạn ở những hình ảnh truyền thống như người bán hàng rong, thu gom phế liệu, hay lao động chân tay giản đơn. Lực lượng lao động đã và đang trải qua quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, mở rộng sang các hình thái việc làm mới trong nền kinh tế nền tảng (gig economy) như tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng (shipper), cộng tác viên bán hàng trực tuyến, và những người làm việc tự do trong lĩnh vực dịch vụ. Tính đến Quý III năm 2026, số lượng lao động phi chính thức trên toàn quốc đạt con số 32,4 triệu người, tương đương 61,5% tổng số lao động có việc làm.

Cấu trúc tổn thương của nhóm lao động phi chính thức tại đô thị được thể hiện qua bốn điểm nghẽn.

Khủng hoảng việc làm thanh niên và lực lượng NEET đô thị

Bên cạnh lực lượng lao động trung niên, thị trường lao động đô thị đang chứng kiến một hiện tượng đáng lo ngại liên quan đến lực lượng thanh niên. Theo các báo cáo nhân khẩu học và lao động được công bố vào cuối năm 2026, Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên thuộc nhóm NEET (không có việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo).

Rào cản hệ thống trong tiếp cận giáo dục nghề nghiệp

Mặc dù giải pháp đào tạo lại và đào tạo nâng cao được xác định là chìa khóa then chốt để cải thiện sinh kế, việc đưa lao động phi chính thức và thanh niên thất nghiệp đô thị vào các chương trình giáo dục nghề nghiệp hiện đang vấp phải những rào cản mang tính hệ thống vô cùng kiên cố.

Thứ nhất là rào cản về chi phí cơ hội, bao gồm cả rào cản thời gian và tài chính. Đặc thù mưu sinh của lao động phi chính thức là thu nhập mang tính nhật tu, "ráo mồ hôi là hết tiền".

Thứ hai là xơ cứng trong thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo.

Khung sinh thái kỹ năng toàn diện cải thiện sinh kế đô thị

Để phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự bấp bênh và nghèo đói đô thị, chiến lược đào tạo lại và đào tạo nâng cao không thể chỉ bó hẹp trong việc truyền thụ một kỹ năng nghề nghiệp đơn lẻ mang tính cơ học, đòi hỏi một tư duy hệ thống, thiết kế một lộ trình học tập đa chiều, tích hợp các bộ kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư. cấu trúc của hệ sinh thái đào tạo được định hình bởi các cột kỹ năng cốt lõi, tương tác qua lại lẫn nhau để tạo nền tảng vững chắc cho người lao động.

Nguồn: Tổng hợp theo WEF

Triển khai cụ thể các trụ cột kỹ năng đòi hỏi linh hoạt cao. Trong quá trình chuyển đổi xanh, không thể áp đặt những lý thuyết vĩ mô về biến đổi khí hậu cho người lao động nghèo. Thay vào đó, cần cụ thể hóa thông qua các mô hình thực tiễn như chương trình "Kỹ năng xanh Việt Nam" nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên. Đối với những người thu gom phế liệu phi chính thức, đào tạo kỹ năng phân loại rác thải tuân thủ quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) sẽ giúp họ trở thành một mắt xích chính thức trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn tái chế, thay vì hoạt động trôi nổi và chịu ép giá từ các vựa phế liệu trung gian. Tương tự, đối với hàng chục ngàn thợ sửa chữa xe máy truyền thống tại Hà Nội, việc được đào tạo nâng cao (upskilling) về mạch điện, pin lithium và bảo dưỡng xe máy điện sẽ trực tiếp cứu vãn sinh kế của họ trước làn sóng chuyển đổi phương tiện giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong lĩnh vực công nghệ số, sự phân tầng kỹ năng là yếu tố bắt buộc.

Tất cả những kỹ năng chuyên môn sẽ thiếu đi sự bền vững nếu không được củng cố bởi trụ cột quản lý tài chính và khởi nghiệp tự thân.

Để biến khung sinh thái kỹ năng từ lý thuyết trở thành công cụ cải biến sinh kế trên thực tế, cần có một sự đại tu về phương thức triển khai, với sự tham gia phối hợp đa ngành giữa chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hệ thống ngân hàng chính sách và các đối tác phát triển quốc tế.