Trọng tâm của giải pháp là đẩy mạnh đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm trang bị 5 "Kỹ năng Tương lai" (Xanh, Số, Bao trùm, Ngoại ngữ, ICT) cho nhóm thanh niên thất nghiệp và lao động phi chính thức. Tác giả kiến nghị đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt thông qua chứng chỉ vi mô, gắn kết thực tiễn doanh nghiệp và mở rộng lưới an sinh xã hội. Cách tiếp cận toàn diện này giúp người nghèo hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế số và kinh tếxanh.

Bối cảnh nghèo đa chiều tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và sinh thái của Việt Nam, đồng thời là địa bàn sinh sống lâu đời của hơn 30 dân tộc thiểu số. Mặc dù hệ thống chính sách an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, khu vực này vẫn là "vùng trũng" về thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc đã giảm xuống còn 2,95% với 1.089.151 hộ. Chênh lệch phát triển giữa các vùng kinh tế vẫn tồn tại gay gắt. Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất cả nước, chiếm 13,27% với tổng số 417.044 hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Nhóm các tỉnh vùng cao biên giới, địa hình chia cắt phức tạp và hạ tầng thiếu đồng bộ ghi nhận tỷ lệ nghèo đa chiều ở mức cao, điển hình như Cao Bằng với 32,07%, Điện Biên đạt 30,83%, Lai Châu với 26,74% và Tuyên Quang đạt 22,91%.

Chiến lược tái thiết sinh kế bền vững dựa trên nội lực địa phương

Để giải quyết tình trạng nghèo đa chiều một cách triệt để, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đang thực hiện bước chuyển đổi chiến lược từ mô hình hỗ trợ tài chính ngắn hạn sang phương thức tạo dựng sinh kế bền vững, chú trọng phát huy nội lực và tài sản sinh kế địa phương. Cấp phát tiền mặt trực tiếp thường ít tạo ra giá trị tích lũy dài hạn và dễ bị tiêu dùng vào các nhu cầu sinh hoạt ngắn hạn. Các chính sách giảm nghèo chuyển hướng sang bàn giao trực tiếp tư liệu sản xuất thiết thực, bao gồm giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, vật tư nông nghiệp, máy móc chế biến quy mô nhỏ và công cụ lao động cải tiến. Tại Thái Nguyên, Đề án hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2026-2030 tập trung nguồn lực hỗ trợ trực tiếp tư liệu sản xuất cho 1.000 hộ nghèo và cận nghèo nhằm giúp các hộ gia đình chủ động xây dựng chu trình tích lũy vốn tự thân và nâng cao năng suất lao động.

Kết hợp giữa tri thức bản địa và khoa học công nghệ hiện đại đóng vai trò then chốt trong phát triển nông-lâm nghiệp bền vững.

Đào tạo kỹ năng tương lai cho thanh niên thất nghiệp và khu vực lao động phi chính thức

Chất lượng nguồn nhân lực thấp vẫn là điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế tại Trung du và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ lao động thuộc khu vực phi chính thức tại địa bàn nông thôn miền núi hiện duy trì ở mức cao, khiến người lao động và thanh niên thất nghiệp phải đối mặt với tình trạng việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, thiếu hợp đồng lao động và hầu như không được tiếp cận hệ thống an sinh xã hội.

Theo Cục Thống kê (2026) công bố về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2026, thị trường lao động toàn quốc ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tích cực khi lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 54,1 triệu người, lao động có việc làm đạt 53,0 triệu người, và thu nhập bình quân tháng đạt 9,2 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý III năm 2026 đạt 30,4% và tính chung 9 tháng đạt 29,9%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giữ ở mức 2,22%, trong khi tỷ lệ thiếu việc làm giảm xuống 1,31% và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng đạt 3,63% trong quý III năm 2026. Mặc dù các chỉ số trên quy mô cả nước có xu hướng cải thiện nhờ sự mở rộng của các ngành kinh tế số, khu vực nông thôn miền núi vẫn là vùng trũng đòi hỏi các chính sách đào tạo kỹ năng chuyên biệt.

Để giải quyết độ vênh kỹ năng và mở ra cơ hội việc làm bền vững, chiến lược phát triển nhân lực cần tập trung vào đào tạo lại (Reskilling) và đào tạo nâng cao (Upskilling) thông qua khung 5 trụ cột Kỹ năng Tương lai bao gồm Xanh, Số, Bao trùm, Ngoại ngữ và ICT.

Mô hình đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Hệ thống Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) đóng vai trò trực tiếp trong việc thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Dù chất lượng nguồn lao động toàn quốc có xu hướng nâng lên với tỷ lệ có bằng, chứng chỉ 9 tháng năm 2026 đạt 29,9%, công tác đào tạo nghề tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như chương trình đào tạo chậm cập nhật, thiết bị thực hành thiếu thốn và chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp.

Để khắc phục các tồn tại này, hệ thống GDNN và GDTX cần triển khai đồng bộ ba trụ cột đổi mới tổ chức và phương thức đào tạo.

Thứ nhất, cần xanh hóa và số hóa chương trình đào tạo. Bắt buộc tích hợp các mô-đun về ứng dụng CNTT, quy trình sản xuất an toàn, tiết kiệm năng lượng và kỹ năng số vào chương trình đào tạo sơ cấp và trung cấp. Nhà nước cần đầu tư nguồn lực nâng cấp xưởng thực hành, bổ sung thiết bị công nghệ số và phát triển hệ thống học liệu điện tử phục vụ giảng dạy.

Thứ hai, cần linh hoạt hóa phương thức đào tạo tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Do lao động trong khu vực phi chính thức không thể tham gia các khóa học dài hạn tập trung do áp lực duy trì thu nhập hàng ngày, các Trung tâm GDTX cần chuyển đổi sang mô hình đào tạo mô-đun hóa và tích lũy chứng chỉ nhỏ (Micro-credentials).

Thứ ba, cần triển khai mô hình đào tạo "Kép" gắn liền với doanh nghiệp.

Giải pháp chính thức hóa khu vực lao động phi chính thức và bảo đảm an sinh xã hội bao trùm

Kết luận và kiến nghị

Cải thiện sinh kế cho người nghèo tại Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đòi hỏi sự thay đổi căn bản về phương thức tiếp cận, chuyển từ hỗ trợ mang tính bao cấp sang đầu tư phát triển năng lực tự chủ của cộng đồng. Dữ liệu rà soát hộ nghèo năm 2025 cùng các chỉ báo thị trường lao động quý III và 9 tháng năm 2026 báo cáo cho thấy tính chất phức tạp của bài toán nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi các giải pháp tích hợp giữa kinh tế, giáo dục và an sinh xã hội.