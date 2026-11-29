Trước xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, bài viết đề xuất chiến lược thay thế các hỗ trợ thụ động bằng việc kiến tạo năng lực nội sinh thông qua đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling). Giải pháp cốt lõi là trang bị hệ sinh thái 5 "kỹ năng tương lai": Xanh, Số, Bao trùm, Ngoại ngữ và ICT. Bằng cách kết hợp mô hình chứng chỉ vi mô, tín dụng chính sách và mạng lưới an sinh xã hội, giải pháp này giúp nhóm lao động yếu thế thoát bẫy thu nhập thấp, kiến tạo sinh kế bền vững (như kinh tế dưới tán rừng hay du lịch sinh thái) và hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế hiện đại.

Đặt vấn đề và bối cảnh kinh tế-xã hội

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đóng vai trò chiến lược sống còn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vành đai sinh thái của Việt Nam.

Kinh tế thế giới bước vào kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu.

Nghiên cứu phân tích toàn diện thực trạng nghèo đa chiều, nhận diện các lỗ hổng sinh kế của lao động phi chính thức và thanh niên thất nghiệp tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cấu trúc nghèo đa chiều tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bức tranh phân hóa nghèo đói là tiền đề khoa học để thiết kế các chính sách can thiệp sinh kế hiệu quả. Khái niệm nghèo đa chiều không chỉ đo lường sự thiếu hụt về thu nhập tiền tệ mà còn đánh giá mức độ tước đoạt các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và khả năng tiếp cận thông tin.

Theo Quyết định số 806/QĐ-BNNMT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2026, kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đã phơi bày chênh lệch đáng kể giữa các tiểu vùng và các địa phương (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2026).

Bảng kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đặc trưng, động thái và điểm nghẽn của thị trường lao động

Để giải quyết triệt để bài toán nghèo đa chiều, trọng tâm phân tích vĩ mô phải hướng về đặc điểm của thị trường lao động. Nền kinh tế khu vực miền Trung-Tây Nguyên đang có độ phụ thuộc lớn vào việc làm phi chính thức, đi kèm với tỷ lệ thất nghiệp thanh niên duy trì ở mức cảnh báo.

Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy những biến động đáng chú ý trong cấu trúc việc làm. Tính đến Quý III năm 2026, lực lượng lao động cả nước đạt 53,82 triệu người, trong đó khu vực nông thôn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 32,59 triệu người (Cục Thống kê, 2026). Dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) vẫn ở mức 8,87%, cao gấp hơn bốn lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn bộ lực lượng lao động (2,04%).

Báo cáo tình hình lao động việc làm

Nguồn: Cục Thống kê

Năng lực thế hệ mới xanh, số, bao trùm, ngoại ngữ và ICT

Dịch chuyển cơ cấu kinh tế tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tất yếu đòi hỏi một hệ hình đào tạo mới.

Kỹ năng xanh (green skills) và chuyển đổi sinh thái

Kỹ năng xanh bao gồm các kiến thức, kỹ thuật, giá trị và thái độ cần thiết để sống, phát triển và hỗ trợ một xã hội bền vững, tiết kiệm tài nguyên. Quá trình chuyển đổi xanh không chỉ tạo ra những ngành nghề hoàn toàn mới mà còn làm thay đổi sâu sắc cách thức thực hiện các công việc truyền thống (ILO, 2026).

Kỹ năng số và ICT (digital & ICT skills)

Kỹ năng Số không đơn thuần là khả năng sử dụng thiết bị tin học, mà là tư duy dữ liệu, khai thác thuật toán và ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình. ICT là nền tảng hạ tầng kỹ thuật cứng để hiện thực hóa tư duy số này.

Sự kết hợp giữa Số và ICT mở ra cánh cửa kinh tế nền tảng (Platform Economy).

Tính bao trùm (inclusivity)

Kỹ năng bao trùm đòi hỏi tư duy thiết kế và triển khai các giải pháp công nghệ và kinh tế sao cho không có nhóm dân cư nào bị gạt ra ngoài lề.

Ngoại ngữ (foreign languages)

Ngoại ngữ đóng vai trò là công cụ giao tiếp toàn cầu, phá vỡ sự cô lập địa lý. Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết để lao động phi chính thức thâm nhập vào thị trường dịch vụ du lịch chất lượng cao, logistics cảng biển và các khu công nghiệp FDI.

Kỹ năng khởi nghiệp và quản trị tài chính (entrepreneurship & financial literacy)

Đối với lao động phi chính thức và thanh niên muốn thực sự thoát khỏi bẫy thu nhập thấp, kỹ năng khởi nghiệp và hiểu biết về tài chính là nhân tố không thể thiếu, bao gồm khả năng thiết kế mô hình kinh doanh vi mô, quản lý dòng tiền, lập ngân sách và đánh giá rủi ro khi tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi (như từ Ngân hàng Chính sách Xã hội).

Mô hình sinh kế tiềm năng và đột phá không gian phát triển

Sự kết hợp giữa chính sách vĩ mô và kỹ năng vi mô được hiện thực hóa thông qua các mô hình sinh kế đang được triển khai mạnh mẽ tại khu vực. Chuyển đổi từ tư duy "cho không" sang "trao cần câu" thông qua việc đa dạng hóa các mô hình kinh tế sinh thái là con đường bền vững nhất để giảm nghèo.

Tây Nguyên và phần tây của Nam Trung Bộ có lợi thế tuyệt đối về diện tích rừng. Thay vì khai thác lâm sản cạn kiệt hay phá rừng làm nương rẫy, mô hình kinh tế dưới tán rừng tạo ra "mỏ vàng xanh", mang lại giá trị kinh tế cao mà không phá vỡ cấu trúc đa dạng sinh học.

Điểm sáng của mô hình là việc phát triển các vùng dược liệu quý.

Giải pháp đột phá về đào tạo nghề và xây dựng mạng lưới an sinh

Trang bị bộ kỹ năng tương lai cho lực lượng lao động yếu thế không thể thực hiện hiệu quả thông qua các phương thức giáo dục hàn lâm truyền thống, đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính can thiệp sâu, linh hoạt, cá nhân hóa và gắn chặt với nhu cầu biến động liên tục của thị trường.

Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần được "xanh hóa" và "số hóa" toàn diện. Chuyển đổi xanh không chỉ tạo ra những nghề mới mà cốt lõi là làm thay đổi yêu cầu kỹ năng của những công việc đang tồn tại. Ví dụ, đào tạo nghề cơ khí hiện nay cần tích hợp kiến thức về bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời; đào tạo nông nghiệp phải gắn với quản trị nước và kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính (Tạp chí Môi trường, 2026).

Mô hình Trung tâm Xuất sắc về Giáo dục Nghề nghiệp Xanh (VCMI) với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức là một hình mẫu cần được nhân rộng. Qua đó, việc hợp tác công-tư (PPP) được đẩy mạnh; các trường nghề chủ động "kéo doanh nghiệp vào lớp học" và "đưa kỹ năng xanh vào xưởng thực hành". Doanh nghiệp tham gia thiết kế chuẩn đầu ra, tài trợ thiết bị thực hành số hóa, và cam kết bao tiêu lao động sau đào tạo, giúp triệt tiêu độ trễ giữa lý thuyết sư phạm và thực tế sản xuất.