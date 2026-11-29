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Để giải quyết các điểm nghẽn, bài viết đề xuất chiến lược "chuyển đổi kép", kết hợp đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling) nhằm trang bị hệ sinh thái "kỹ năng tương lai". Các trụ cột cốt lõi bao gồm kỹ năng xanh để thích ứng biến đổi khí hậu, kỹ năng số, ngoại ngữ, khởi nghiệp, và mô hình đào tạo bao trùm cho các nhóm yếu thế (đồng bào dân tộc, phụ nữ, người khuyết tật). Lồng ghép đào tạo nghề vào chuỗi giá trị và tài chính xanh sẽ giúp người nghèo kiến tạo sinh kế bền vững, phát triển mô hình "thuận thiên" và hội nhập thành công vào nền kinh tế hiện đại.

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Thực trạng nghèo đa chiều và nghịch lý cơ cấu lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vị thế chiến lược đặc biệt đối với an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Chất lượng sống của một bộ phận lớn cư dân địa phương chưa tương xứng với thịnh vượng sinh thái của khu vực. Theo công bố tại Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ nghèo đa chiều của vùng ĐBSCL ghi nhận ở mức 2,74%, tương ứng với 122.561 hộ nghèo và cận nghèo.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2026

Tác động cộng hưởng từ biến đổi khí hậu và chuyển dịch kỹ năng toàn cầu

Đồng bằng sông Cửu Long đang đồng thời trải qua tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu và thay đổi chế độ thủy văn do hệ thống thủy điện thượng nguồn sông Mekong. Hiện tượng xâm nhập mặn lấn sâu vào các nhánh sông chính trong mùa khô, sạt lở bờ sông, xói mòn dải ven biển, sụt lún địa tầng do khai thác nước ngầm quá mức và suy kiệt lượng phù sa màu mỡ đã phá vỡ thế cân bằng tự nhiên vốn có của vùng. Mô hình thâm canh ba vụ lúa truyền thống dựa trên hệ thống đê bao khép kín ngăn lũ triệt để từng mang lại thành tựu sản lượng trong thế kỷ trước nay đã bộc lộ sự thiếu bền vững: đất đai bạc màu, chi phí phân bón hóa học tăng vọt và nguồn nước ngọt suy giảm nghiêm trọng.

Khung chiến lược chuyển đổi kỹ năng tương lai

Nhằm thay đổi vòng luẩn quẩn của tình trạng thiếu việc làm và suy thoái kinh tế hộ gia đình, chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho lao động thanh niên thất nghiệp, hộ cận nghèo và lao động phi chính thức vùng ĐBSCL cần được cấu trúc theo năm trụ cột năng lực tích hợp.

Kỹ năng tương lai cho Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: Tổng hợp theo WEF

Chuyển đổi kép kết hợp giữa kỹ thuật xanh và công nghệ số là giải pháp trọng yếu giúp lao động phi chính thức vùng đồng bằng gia tăng năng suất trên một đơn vị diện tích đất thu hẹp. Về kỹ năng xanh và nông nghiệp tuần hoàn, đào tạo tập trung hướng dẫn người dân nắm vững kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD) trong sản xuất lúa nhằm giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ và cắt giảm lượng khí phát thải mê-tan, đón đầu các tiêu chuẩn chứng chỉ carbon nông nghiệp quốc tế (World Bank, 2024). Đồng thời, chuyển giao công nghệ sinh thái cho các vùng nhạy cảm hạn mặn tại Cà Mau và Kiên Giang thông qua mô hình luân canh một vụ lúa thơm-một vụ tôm sạch, mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn kết hợp bảo vệ thảm thực vật ven bờ (World Bank, 2026).

Mô hình đào tạo bao trùm cho các nhóm lao động yếu thế

Bất kỳ chính sách đào tạo nghề nào nếu áp dụng theo khuôn mẫu đại trà đều có xu hướng bỏ quên những đối tượng yếu thế nhất trong xã hội. Nguyên tắc bao trùm (inclusivity) đòi hỏi các giải pháp giáo dục phải được điều chỉnh thích ứng với đặc thù nhân khẩu học và văn hóa của từng nhóm đối tượng thiệt thòi.

Vùng ĐBSCL là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng dân tộc Khmer với quy mô dân số lớn, tập trung tại các địa bàn như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang.

Các lớp đào tạo kỹ thuật có thể được tổ chức trực tiếp tại khuôn viên nhà chùa với sự phối hợp của các nhà sư và chức sắc tôn giáo có uy tín để tạo dựng niềm tin và sự tham gia tích cực của người dân.

Xây dựng hệ sinh thái sinh kế tích hợp chuỗi giá trị, an sinh xã hội và tài chính xanh

Các nỗ lực đào tạo kỹ năng sẽ trở nên lãng phí nếu người lao động sau khi hoàn thành khóa học bị bỏ lại đơn lẻ giữa thị trường biến động. Đào tạo kỹ năng cần được lồng ghép như một mắt xích trung tâm bên trong một hệ sinh thái đồng bộ gồm ba yếu tố tương hỗ: an sinh nền tảng, chuỗi giá trị bao tiêu và đòn bẩy tài chính xanh.

Yếu tố nền tảng đầu tiên là sự gắn kết chặt chẽ với an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo hạ tầng. Theo các tiêu chí đo lường tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, việc giảm nghèo đa chiều bền vững chỉ đạt được khi đồng thời giải quyết các thiếu hụt về nhà ở bền chắc và nguồn nước sinh hoạt an toàn.

Yếu tố vận hành thứ hai là tích hợp chuỗi giá trị thông qua mô hình liên kết ba bên gồm doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, hợp tác xã nông nghiệp và hộ nông dân nghèo.