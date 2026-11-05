Đào tạo kỹ năng pha chế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quang cảnh buổi khai giảng. Ảnh: HỒ QUÂN

Với thời gian đào tạo 2 tháng, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng pha chế các loại thức uống. Trong quá trình học, học viên được miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ trang thiết bị học tập, thực hành; đồng thời được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày do Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng chi trả.

Kết thúc khóa học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố sẽ cấp chứng chỉ, tạo điều kiện để học viên tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi kết thúc thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.