Đào tạo kỹ năng pha chế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tối 5/11, tại phường Hương Trà, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân thành phố) phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố (Sở Nội vụ) khai giảng lớp đào tạo kỹ năng pha chế cho 25 học viên là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Với thời gian đào tạo 2 tháng, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng pha chế các loại thức uống. Trong quá trình học, học viên được miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ trang thiết bị học tập, thực hành; đồng thời được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày do Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng chi trả.
Kết thúc khóa học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố sẽ cấp chứng chỉ, tạo điều kiện để học viên tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi kết thúc thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dao-tao-ky-nang-pha-che-cho-nguoi-lao-dong-dang-huong-tro-cap-that-nghiep-3357554.html