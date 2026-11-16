Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 150 học viên xã Nam Cam Ranh

Ngày 16-11, Công an xã Nam Cam Ranh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức hội nghị "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" cho hơn 150 cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân trên địa bàn xã.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 hướng dẫn học viên thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào độ tuổi, điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm thường gặp; hướng dẫn kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng, nhường đường, phòng tránh điểm mù và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. Học viên còn được thực hành kỹ năng lái xe an toàn, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID...

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn cho người tham gia giao thông; từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

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