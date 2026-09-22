Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đạt nhiều kết quả tích cực, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, tình hình giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn diễn biến rất phức tạp. Thống kê cho thấy, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ TNGT, có tới 45 vụ liên quan đến mô tô, xe gắn máy, chiếm 84,13% số vụ, 80,33% số người chết và 90,45% số người bị thương. Nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức chấp hành quy tắc giao thông chưa cao và việc thiếu hụt kỹ năng xử lý tình huống thực tế của người điều khiển phương tiện. Rất nhiều người tham gia giao thông đã được cấp giấy phép lái xe nhiều năm, nhưng chưa từng được bồi dưỡng, cập nhật lại kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trước tình hình đó, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4898/KH-C08-P3 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 26/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2172/QĐ-UBND kèm Kế hoạch triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch triển khai từ ngày 5/9 đến hết ngày 31/12/2026 với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Lộ trình đào tạo, chia bài bản theo từng nhóm đối tượng: Từ ngày 5/9 đến 5/10, tập trung đào tạo, hướng dẫn và tuyên truyền cho học sinh THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; từ 5/10 đến 30/11 mở rộng đào tạo cho người dân tại các địa bàn dân cư, khu phố, bản làng và cán bộ, công chức, viên chức; từ 30/11 đến 30/12/2026 tập trung cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và đội ngũ tài xế của các doanh nghiệp, lái xe công nghệ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên Trường THPT Chuyên Sơn La.

Để chiến dịch không dừng lại ở mức tuyên truyền bề nổi, công tác đào tạo tập trung vào kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp. Ngày 19/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Chiềng Sinh tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên Trường THPT Chuyên Sơn La. Tại đây, thay vì những bài học lý thuyết khô cứng, các em học sinh được trực tiếp xem các video clip phân tích nguyên nhân tai nạn thực tế; đồng thời, trải nghiệm 4 bài tập thực hành sa hình căn bản, gồm: Đi hình số 8, đi vạch đường thẳng, đường có vạch cản và đường gồ ghề. Việc kết hợp “học đi đôi với hành” giúp học sinh nhanh chóng rèn luyện phản xạ và làm chủ tay lái an toàn. Em Bùi Hoàng Anh, Lớp 12 Anh 1, chia sẻ: Khi xem những hình ảnh, video clip tai nạn do các chú CSGT trình chiếu thực sự làm chúng em giật mình và nhận ra hậu quả khôn lường của việc vi phạm an toàn giao thông. Khi trực tiếp tham gia thực hành trên sa hình, nhất là bài tập đi qua đường gồ ghề và đường có vạch cản, em đã học được cách giữ thăng bằng và làm chủ tay lái tốt hơn. Đây là bài học rất bổ ích giúp em tự tin, an toàn hơn mỗi khi đi xe đến trường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã chủ động rà soát, làm sạch dữ liệu TTATGT theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua thống kê tại 75 xã, phường, toàn tỉnh xác định có 134.020 người thuộc diện cần được tập huấn, đào tạo kỹ năng. Trong đó, lứa tuổi học sinh THPT 16 đến dưới 18 tuổi chiếm hơn 49.200 người và nhóm người có GPLX từ 30-50 tuổi chiếm hơn 41.100 người.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La.

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Để chuẩn bị lực lượng giảng dạy, ngày 3/9/2026, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho 222 cán bộ công an và công chức làm lực lượng giáo viên nòng cốt. Trong nửa đầu tháng 9/2026, đã tuyên truyền cho hơn 4.000 lượt người tại 6 trường THPT, cơ sở GDNN và khu dân cư. Đồng thời, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã ra quân 560 ca tuần tra, dừng kiểm soát 19.400 xe mô tô, lập biên bản 1.478 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,75 tỷ đồng, tạm giữ 275 phương tiện và trừ điểm GPLX 236 trường hợp. Các hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm tập trung vào lỗi không đội mũ bảo hiểm 500 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 237 trường hợp và vi phạm tốc độ 92 trường hợp.

Mặc dù đã đạt những kết quả tích cực bước đầu, song trong nửa đầu tháng 9/2026, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 6 vụ TNGT liên quan đến xe mô tô, làm chết 4 người và bị thương 3 người, trong đó có 2 vụ liên quan đến học sinh. Điều này, cho thấy việc duy trì chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn là cực kỳ thiết yếu và phải được thực hiện kiên trì, liên tục.

“Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” không chỉ dừng lại ở một đợt cao điểm ngắn hạn, cần chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và ý thức tự giác từ mỗi người dân sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, mang lại bình yên cho người tham gia giao thông trên mọi cung đường.