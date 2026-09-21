Đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Học sinh Trường THCS Thanh Nưa thực hành mô hình máy hướng dẫn lái xe an toàn.

Tại Trường THCS Thanh Nưa, xã Thanh Nưa nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Công an xã Thanh Nưa và Head Nam Á tổ chức tuyên truyền chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Học sinh được phổ biến những quy định cơ bản, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và nhận diện các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cô giáo Hoàng Thị Kim Dung, Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thanh Nưa cho biết: Nhà trường phối hợp với lực lượng công an và Head Nam Á tổ chức tuyên truyền giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản nhất khi tham gia giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Qua các buổi tuyên truyền, học sinh có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình khi đi đường. Em Lò Thu Phương, học sinh lớp 9E1, Trường THCS Thanh Nưa chia sẻ: Em được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, biết những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông. Qua đó, em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng thông tin chi tiết về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời giải đáp trực tiếp thắc mắc của học sinh. Bằng phương pháp tương tác hai chiều, báo cáo viên tập trung phân tích những nội dung sát sườn với lứa tuổi học sinh như: Quy định về độ tuổi điều khiển từng loại phương tiện; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; quy định về tốc độ; không dàn hàng ngang, không vượt ẩu và tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Điểm đáng chú ý là học sinh được trực tiếp theo dõi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Việc kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành giúp các em dễ tiếp thu, hiểu rõ hơn cách nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp.

Em Vũ Hoàng Vũ, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ cho biết: Sau những buổi tuyên truyền, em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông. Khi tham gia giao thông, em sẽ đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng làn đường và luôn quan sát cẩn thận.

Cùng với lực lượng công an, các đơn vị đồng hành góp phần tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm thực tế. Anh Đào Anh Tú, nhân viên Head Nam Á cho biết, hằng năm đơn vị phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức chương trình lái xe an toàn, mang thiết bị đến trường để học sinh trải nghiệm, qua đó nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn bước vào giai đoạn 3 (từ ngày 6/9 đến ngày 31/12/2026), triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm đặc trưng của chiến dịch là công tác đào tạo được thiết kế riêng biệt, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng thay vì áp dụng một công thức chung. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương, các nhà trường và đoàn thể để chủ động bố trí địa điểm, sân bãi, bảo đảm điều kiện vận hành an toàn.

Lực lượng thanh thiếu niên, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi được xác định là mục tiêu trọng điểm của chiến dịch. Việc tập trung rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn từ sớm cho lứa tuổi này giúp các em làm chủ phương tiện, nhận diện nguy cơ tai nạn, nâng cao trách nhiệm xã hội khi tham gia giao thông.

Đối với các trường vùng cao, việc trang bị kỹ năng giao thông có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ học sinh trên những cung đường đèo dốc. Kiến thức thu nhận từ nhà trường sẽ theo các em về tận cơ sở, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Thầy Hoàng Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Quài Tở cho biết: Nhà trường xác định giáo dục an toàn giao thông phải được thực hiện thường xuyên, gắn với hoạt động giáo dục và nền nếp hằng ngày của học sinh. Bên cạnh những buổi tuyên truyền, nhà trường tiếp tục nhắc nhở học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông, phối hợp với lực lượng công an và phụ huynh trong quản lý, giáo dục các em.

Từ thực tế tại các trường cho thấy, tuyên truyền pháp luật kết hợp hướng dẫn thực hành đang tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức giao thông một cách trực quan, gần gũi. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động không nằm ở số lượng học sinh tham gia hay những điều các em ghi nhớ sau buổi học mà ở việc vận dụng vào hành vi hàng ngày.

Để chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đạt hiệu quả lâu dài, sự phối hợp giữa “Nhà trường - gia đình - lực lượng chức năng” đóng vai trò then chốt. Việc duy trì kiểm tra, nhắc nhở song song với đào tạo thực hành đúng chuẩn sẽ giúp học sinh nhận biết giới hạn nguy hiểm, tự giác chấp hành luật lệ, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn vững chắc từ học đường đến từng mái nhà.