Đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho y tế tuyến cơ sở

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tập huấn hồi sức cấp cứu nhi khoa dành cho lực lượng y tế tuyến cơ sở. Ảnh: ĐVCC

Nâng cao năng lực cho tuyến cơ sở

Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng… đã và đang đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở.

Theo TS-BS. Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đơn vị tập trung chuyển giao các kỹ thuật siêu âm chẩn đoán trước sinh, phẫu thuật nội soi phụ khoa, cắt tử cung và nâng cao năng lực chuyên môn về sản phụ khoa, nhi khoa, nhi sơ sinh cho tuyến dưới.

BSCKII. Ngô Văn Đình Hoài, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà cho biết, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn theo phương thức “cầm tay chỉ việc” từ các bệnh viện tuyến trên, trung tâm từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, can thiệp và phẫu thuật thành công các ca bệnh phức tạp, tạo niềm tin cho người dân.

Nâng cao năng lực chuyên môn cho các trung tâm y tế khu vực mang lại lợi ích kép: giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê cho biết, nhờ được Bệnh viện Đà Nẵng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, trung tâm đã làm chủ kỹ thuật phẫu thuật kết hợp xương từ cơ bản đến nâng cao cùng nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, góp phần rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế chuyển tuyến.

Thời gian qua, ngành y tế thành phố đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại nhiều trung tâm y tế khu vực, giúp các đơn vị từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối. Theo thông tin được cung cấp, sau chuyển giao, một số đơn vị ghi nhận mức giảm tỷ lệ chuyển tuyến hơn 60%.

BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế nhìn nhận, hoạt động đào tạo và chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên cho các trung tâm y tế khu vực đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Đây là minh chứng rõ ràng cho tính khả thi của việc “đưa dịch vụ đến gần người bệnh”.

Cùng với tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, Sở Y tế tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế khu vực, nhất là trung tâm y tế khu vực miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng.

Tăng cường chuyển giao kỹ thuật

TS-BS. Trần Đình Vinh cho biết, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về nhi khoa, sản phụ khoa cho nhân viên y tế tuyến dưới theo chỉ đạo của Sở Y tế. Đồng thời tăng cường, mở rộng việc đào tạo, tập huấn hồi sức cấp cứu nhi khoa cho tuyến y tế cơ sở.

Với phương pháp kết hợp lý thuyết và thực hành trên tình huống mô phỏng, nhân viên y tế cơ sở được cập nhật, rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong cấp cứu nhi khoa như: cấp cứu ngừng tim - ngừng thở, thực hành sốc điện, xử trí các loại sốc, xử trí co giật và hồi sức sơ sinh.

Không chỉ củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành, chương trình còn góp phần tăng cường sự phối hợp chuyên môn giữa tuyến chuyên khoa và y tế cơ sở, nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu và bảo đảm chuyển viện an toàn cho trẻ em.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị vừa ký kết biên bản ghi nhớ với Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang về hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật. Đây là hoạt động đầu tiên được triển khai theo hướng bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ trực tiếp trung tâm y tế khu vực sau khi tổ chức lại hệ thống y tế trên địa bàn thành phố.

TS-BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc chuyển giao sẽ được triển khai thực chất, tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang.

Bên cạnh các chuyên khoa ngoại chấn thương, ngoại tiêu hóa, tai mũi họng, hồi sức cấp cứu, lão khoa…, hai bên sẽ tăng cường hội chẩn các trường hợp bệnh nặng, phức tạp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, giúp các bác sĩ tại trung tâm có thêm sự trao đổi với các chuyên gia tuyến trên trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

“Cùng với cử nhân lực chuyên môn của Bệnh viện Đà Nẵng đến hỗ trợ tại trung tâm, đội ngũ bác sĩ của trung tâm cũng sẽ được đào tạo, thực hành tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là cơ sở để từng bước hình thành nguồn nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và duy trì các kỹ thuật sau chuyển giao.

Mục tiêu của quá trình này là nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ tại tuyến cơ sở. Khi một số kỹ thuật được triển khai tại trung tâm, người dân có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời hạn chế việc phải di chuyển lên tuyến trên”, TS-BS. Lê Đức Nhân nói.

BSCKII. Trần Thanh Thủy cho biết, sau khi sắp xếp và tổ chức lại hệ thống y tế, thành phố phân công các bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các trung tâm y tế khu vực. Từ thực tiễn triển khai tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang, ngành y tế sẽ có thêm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện phương thức chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện tuyến cuối và trung tâm y tế khu vực, trước khi mở rộng thực hiện tại các địa bàn khác.