Chiều 17/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ “Đào tạo hệ dân sự tại các học viện, trường CAND phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị, những vấn đề đặt ra”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nhấn mạnh: Chủ trương đào tạo hệ dân sự trong CAND không đơn thuần là việc mở rộng đối tượng tuyển sinh hay bổ sung một phương thức đào tạo mới mà đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng CAND, nòng cốt là các học viện CAND trong nghiên cứu, đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học, khai thác có hiệu quả hơn tiềm lực về đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật và năng lực nghiên cứu khoa học, đóng góp trực tiếp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các học viện CAND và đơn vị chức năng liên quan trong triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo dân sự.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự hướng dẫn của các cục chức năng, năm 2026, tại 4 học viện CAND gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đã chính thức triển khai tuyển sinh, đào tạo hệ dân sự, tập trung vào những ngành, chuyên ngành mà xã hội có nhu cầu nhân lực lớn, như: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công nghệ thông tin; an toàn thông tin; khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn…

Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tại hội thảo.

Mặc dù vậy, nhiệm vụ này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, trao đổi một cách căn cơ, toàn diện trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, như: Việc xác định ngành nghề, quy mô đào tạo, xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất đến đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm chất lượng, huy động nguồn lực và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ xã hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các học viện CAND…

Chia sẻ tại hội thảo, Trung tá, TS Nguyễn Phương Lan, Phó Trưởng phòng 2, Cục Đào tạo cho rằng: Việc mở rộng và phát triển đào tạo hệ dân sự không chỉ có ý nghĩa khai thác hiệu quả nguồn lực của các học viện, trường CAND mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học trong việc giải quyết bài toán nguồn nhân lực quốc gia. Tuy nhiên, để tuyển sinh hệ dân sự đúng hướng phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó tuyển sinh là khâu đầu vào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc tuyển sinh phải gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực quốc gia; gắn với thực tế của cơ sở đào tạo, hướng tới chất lượng và hiệu quả đầu ra.

TS Nguyễn Phương Lan đề xuất một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyển sinh hệ dân sự như đổi mới căn bản phương pháp xác định ngành và chỉ tiêu tuyển sinh trên nhu cầu xã hội; xây dựng hệ thống dữ liệu và cơ chế dự báo tuyển sinh hiện đại; đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, nâng cao khả năng lựa chọn đúng người học; gắn chặt công tác tuyển sinh với nhu cầu và sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động; phát triển các chương trình đào tạo đặc thù và có sức cạnh tranh cao...

Các đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đại tá, TS Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an cũng đã đề cập một số khó khăn, bất cập về tài chính hiện nay trong việc đảm bảo thu, quản lý, sử dụng học phí và giá các dịch vụ đào tạo. Đại tá Nguyễn Xuân Hiệp cũng đề xuất các cơ quan chức năng của Bộ Công an cân nhắc nghiên cứu, trình cấp cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đối với cơ sở giáo dục trong CAND, nhất là đối với 4 học viện có đào tạo hệ dân sự...

Đại tá, TS Lã Xuân Lực, Phó Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, hệ dân sự được nhà trường đào tạo từ năm học 2008-2009, đến năm học 2025-2026, học viện đã và đang tổ chức hơn 50 lớp với tổng số hơn 2.000 học viên, trong đó có gần 900 học viên đã tốt nghiệp. Trong quá trình đào tạo hệ dân sự, học viện đã khai thác tối đa thế mạnh của đội ngũ cán bộ giảng viên, thiết kế chương trình đào tạo phù hợp, chú trọng thực hành, thực tập và ứng dụng.

Về giải pháp, Đại tá Lã Xuân Lực đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện định hướng cơ chế tổ chức đào tạo hệ dân sự trong CAND, phát triển đào tạo hệ dân sự theo các ngành có tính lưỡng dụng; phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đào tạo hệ dân sự, đầu tư khai thác cơ sở vật chất theo hướng lưỡng dụng, dùng chung hữu dụng…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

PGS.TS Phạm Minh Nghĩa, Phó Trưởng phòng đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của học viện trong đào tạo hệ dân sự, từ đó gợi mở một số vấn đề để các học viện CAND có thể tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo khẳng định, hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, định hướng, cơ chế và chính sách về tổ chức đào tạo dân sự tại các học viện CAND trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo cũng cho biết, kết quả hội thảo sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục trong và ngoài lực lượng CAND, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động; thúc đẩy đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, khoa học và công nghệ của các học viện CAND, từng bước hình thành mô hình đào tạo dân sự có chất lượng, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Bộ Chính trị…

Ngày 12/8/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 91 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Văn bản có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực mới cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, tại nhiệm vụ về tập trung đầu tư hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học, Kết luận số 91 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Cho phép các cơ sở giáo dục thuộc khối Quân đội, Công an đào tạo hệ dân sự đối với các ngành lưỡng dụng một cách phù hợp để khai thác hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Đây là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với tiềm lực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của các học viện CAND, khẳng định sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND trong việc đưa công tác Công an gia tăng đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, xây dựng môi trường an ninh kiến tạo trong giai đoạn mới.