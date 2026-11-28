Thiếu hụt, mất cân đối nhân lực nghệ thuật

Tại Hội thảo Giáo dục 2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, PGS. TS Đào Đăng Phượng chỉ ra thực trạng thiếu hụt, mất cân đối giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ở các cấp học phổ thông.

PGS. TS Đào Đăng Phượng phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Nguồn: quochoi.vn

Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ đáp ứng để mỗi trường có một giáo viên âm nhạc, mỹ thuật đạt 86,3%, nhưng vẫn mất cân đối thiếu - thừa cục bộ. Trong khi đó ở các thành phố, thị trấn có nơi thừa giáo viên, trong khi vùng sâu, vùng xa và nhiều địa bàn lại thiếu.

Ở bậc trung học phổ thông, môn nghệ thuật thuộc nhóm tự chọn nhưng thực tế thiếu giáo viên nên nhiều nơi học sinh không có giáo viên để chọn và không thể tổ chức giảng dạy.

Trong khi đó, chênh lệch giữa nhu cầu và chỉ tiêu tuyển sinh cũng là thực trạng đáng lưu ý. PGS. TS Đào Đăng Phượng chỉ ra ở cấp tiểu học, tại nhiều trường, hoạt động dạy học Âm nhạc, Mĩ thuật vẫn do giáo viên không được đào tạo đúng chuyên ngành đảm nhiệm.

Khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương (số liệu đến ngày 31/8/2026) cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các cấp học: ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, 93,2% trường có cả giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật, 86,3% giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành (tiểu học 79,7%, THCS 95,1%), song vẫn còn khoảng 16% số trường có giáo viên chưa được đào tạo đúng chuyên ngành hoặc chưa có giáo viên.

Ở cấp trung học phổ thông, bình quân mỗi trường được khảo sát chỉ có 0,36 giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật và ở trung tâm giáo dục thường xuyên gần như không có.

"Đây là điểm nghẽn chi phối trực tiếp khả năng đạt các chỉ tiêu về quyền lựa chọn môn học của học sinh trung học phổ thông", PGS. TS Đào Đăng Phượng nhận định.

Giải pháp cấp bách và hướng đi lâu dài

Từ góc nhìn của người làm công tác đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học, PGS. TS Đào Đăng Phượng cho rằng, giải pháp ngay và cấp bách nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên là tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Nhu cầu giáo viên nghệ thuật ở các trường phổ thông đang rất lớn. Nguồn: Báo Phú Thọ

Ông phân tích, hiện Hội Nhạc sĩ Việt Nam có khoảng 1.500 hội viên và Hội Mỹ thuật Việt Nam có hơn 2.000 hội viên. Tuy nhiên, không phải hội viên nào cũng đủ điều kiện tham gia giảng dạy vì còn liên quan đến trình độ văn hóa và các quy định pháp lý khác. Dù nhà trường đã ký kết với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam, việc triển khai đào tạo vẫn vướng cơ chế công nhận khi tham gia đứng lớp.

Theo PGS. TS Đào Đăng Phượng, để đáp ứng yêu cầu trước mắt, có thể mở cơ chế huy động thêm giảng viên các trường văn hóa nghệ thuật ở địa phương tham gia giảng dạy ở bậc phổ thông để góp phần giải bài toán thiếu hụt.

Song đào tạo giáo viên năng khiếu nghệ thuật cho giáo dục phổ thông không chỉ là câu chuyện giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự trước mắt, mà là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia về mặt thẩm mĩ và tư duy sáng tạo.

Gắn với chiến lược phát triển văn hóa và giáo dục nghệ thuật quốc gia, cần hình thành các cơ sở đào tạo chuyên biệt, đặc thù ở bậc đại học. PGS. TS Đào Đăng Phượng cho rằng, đào tạo giáo viên năng khiếu nghệ thuật không thể áp dụng tư duy giáo dục đồng loạt, đại trà. Muốn có những học sinh phổ thông biết yêu cái đẹp và giàu sáng tạo, trước hết phải có những giáo viên nghệ thuật mang tâm hồn nghệ sĩ và kỹ năng của người thầy.

"Việc tập trung đổi mới từ khâu chọn lọc năng khiếu đầu vào đến cá nhân hóa phương pháp đào tạo thực hành là chìa khóa quyết định để tạo ra bước đột phá cho giáo dục nghệ thuật phổ thông tại Việt Nam trong giai đoạn mới", PGS. TS Đào Đăng Phượng nói.