Đào tạo giảng viên nguồn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng

Đây là khóa đào tạo tiếp nối các chương trình ToT1, ToT2 và ToT3, dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, nghiên cứu viên và chuyên gia tại các trung tâm ươm tạo, đổi mới sáng tạo và tiết kiệm năng lượng.

Khóa đào tạo tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: công nghiệp, xây dựng dân dụng (tòa nhà) và giao thông vận tải - những lĩnh vực có nhiều bài toán thực tiễn về sử dụng năng lượng, tạo điều kiện để học viên tiếp cận các hướng ứng dụng công nghệ và nhận diện cơ hội phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo Cục Năng lượng - Dầu khí, mô hình đào tạo giảng viên nguồn giúp trang bị kiến thức, phương pháp và công cụ thực hành để học viên có thể tiếp tục chuyển giao cho sinh viên, nhóm nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, tư duy định hướng thị trường và phương pháp giảng dạy - những năng lực cần thiết để giảng viên, nghiên cứu viên truyền đạt kiến thức, hỗ trợ sinh viên và các nhóm nghiên cứu nhận diện nhu cầu thực tế, phát triển ý tưởng và tìm kiếm cơ hội ứng dụng công nghệ…

Thông qua khóa tập huấn, đội ngũ giảng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy cũng như triển khai các dự án năng lượng nguồn; đồng thời có thêm cơ sở để đồng hành với các dự án nghiên cứu trong quá trình phát triển giải pháp kỹ thuật thành sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa.