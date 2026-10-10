Đào tạo đội ngũ 'công dân toàn cầu' của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự có: Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp rất to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người và nghiên cứu khoa học; biểu dương những thành tích của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong 70 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Do đó, Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập yêu cầu: Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến.

Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.

Các em học tập, rèn luyện thật tốt, say mê nghiên cứu, dám sáng tạo, khởi nghiệp, ước mơ, hoài bão, sẵn sàng đi đến những vùng khó khăn, đầy thách thức để từ mái trường này sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học lớn, nhiều doanh nhân nông nghiệp lớn, nhiều nhà quản lý giỏi và nhiều thế hệ thanh niên có khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm; mỗi năm có những công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích; giúp người nông dân tăng thu nhập; cạnh tranh được trên thị trường thế giới, đó chính là thước đo quan trọng của khoa học.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện là cầu nối giữa Nhà nước-Nhà trường-Nhà khoa học-Doanh nghiệp-Nông dân; là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp; đồng thời, phải mở rộng hơn nữa không gian hoạt động, không chỉ ở trong giảng đường, phòng thí nghiệm.

“Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại

Cùng với đó, Học viện chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát huy hơn nữa vai trò tư vấn chính sách; không chỉ nghiên cứu để có bài báo, mà phải nghiên cứu để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện chủ động mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới đào tạo, nghiên cứu quốc tế; thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện; đưa sinh viên Việt Nam ra thế giới và đưa tri thức tinh hoa thế giới về Việt Nam; đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới…

Lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường học tập thông minh; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm giải trình, quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Học viện cần tạo môi trường để các nhà khoa học được sáng tạo, cống hiến và được hưởng thành quả xứng đáng với đóng góp của mình; chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ. Phấn đấu đến năm 2045, Học viện phải vào tốp 100 các trường đại học ở châu Á.

Khẳng định hành trình 70 năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có quyền tự hào về quá khứ để có trách nhiệm hơn với tương lai, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thế hệ trẻ của Học viện tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, say mê nghiên cứu, dám sáng tạo, khởi nghiệp, ước mơ, hoài bão, sẵn sàng đi đến những vùng khó khăn, đầy thách thức.

Từ mái trường này sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học lớn, nhiều doanh nhân nông nghiệp lớn, nhiều nhà quản lý giỏi và nhiều thế hệ thanh niên có khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tầm nhìn mới, khát vọng mới, khí thế mới của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học tâm huyết, với hàng vạn cựu sinh viên đang công tác trên mọi miền đất nước, cùng thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trước đó, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, ngày 12/10/1956, Trường đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay, đã được thành lập.

Qua những năm tháng chiến tranh, thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Học viện luôn đồng hành với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng tại phòng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh: Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, giúp người học có chuyên môn vững, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực Học viện có thế mạnh và đất nước đang cần.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới quản trị và tăng cường hợp tác, tạo môi trường để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến. Đây là những bước đi để xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn.

"Xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn. Chúng tôi hiểu rằng khát vọng ấy phải được thực hiện bằng trách nhiệm của mỗi thành viên và được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, giá trị khoa học cùng những đóng góp thiết thực cho đất nước", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan cho biết.