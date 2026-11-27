Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, chuyên gia đến từ Trung tâm Đào tạo của Viện Nghiên cứu hạt nhân đã phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; phân tích các nguy cơ về sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Đồng thời, chia sẻ các nội dung về cơ cấu tổ chức, vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố trên địa bàn thành phố; công tác chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân…

Chuyên gia đến từ Trung tâm Đào tạo của Viện Nghiên cứu hạt nhân chia sẻ, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tại hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện chia sẻ: Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp đại diện các đơn vị, sở, ngành, đơn vị liên quan nắm được những kiến thức cơ bản về quy định pháp luật, nguy cơ sự cố, cơ cấu tổ chức, vai trò, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; qua đó có cơ sở để nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến thiết thực đối với dự thảo kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của thành phố.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị, trường đại học liên quan tham dự hội nghị. Ảnh Lam Phương

Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị và sự hỗ trợ chuyên môn của Viện Nghiên cứu hạt nhân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện kế hoạch nói trên.