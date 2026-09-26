Đào tạo công nghệ ADN thế hệ mới để xác định danh tính liệt sĩ

Khóa học diễn ra đến ngày 31/12/2026, tập trung đào tạo cán bộ kỹ thuật làm chủ quy trình phân tích và đối sánh dữ liệu ADN.

Quang cảnh chương trình khai giảng chương trình tập huấn giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình hướng dẫn quy trình NGS-SNP để phân tích mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy, từ xử lý mẫu, tách chiết ADN đoạn ngắn, tạo thư viện, giải trình tự và phân tích dữ liệu đến đối sánh quan hệ huyết thống, đánh giá kết quả. Học viên đồng thời được hướng dẫn quy trình Microarray-SNP đối với mẫu thân nhân, phục vụ xây dựng hồ sơ SNP và đối sánh với dữ liệu ADN từ hài cốt liệt sĩ.

Khóa học còn đề cập việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, quản lý mẫu và dữ liệu, kiểm soát chất lượng, thẩm định phương pháp theo định hướng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Bên cạnh nâng cao năng lực của cán bộ tại các cơ sở giám định ADN, chương trình hướng tới hình thành đội ngũ nòng cốt có thể tiếp tục hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị.

TS Hoàng Hà, Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã từng bước xây dựng năng lực giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013. Năm 2024, dự án hỗ trợ kỹ thuật ODA do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ được triển khai, tạo điều kiện tiếp nhận, chuyển giao công nghệ NGS-SNP. Đến năm 2025, công nghệ này đã được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần xác định danh tính liệt sĩ từ những mẫu hài cốt có ADN bị phân hủy nặng.

TS. Hoàng Hà kỳ vọng khóa đào tạo sẽ giúp đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo TS. Nguyễn Hoàng Châu, Giám đốc chương trình tại Việt Nam của Ủy ban Quốc tế về Người mất tích (ICMP), để áp dụng một phương pháp thường quy trên quy mô lớn, cán bộ giám định cần có năng lực thực hiện kỹ thuật, đánh giá chất lượng dữ liệu, xử lý vấn đề phát sinh và diễn giải kết quả một cách khoa học, đáng tin cậy. Vì vậy, chương trình kết hợp chuyển giao kỹ thuật với đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, từng bước kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực giám định ADN thế hệ mới.

Đại diện học viên, ông Nguyễn Tất Thọ cho biết, khóa học là cơ hội cập nhật kiến thức, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và nâng cao khả năng làm chủ công nghệ. Các học viên sẽ chủ động trao đổi, thực hành và vận dụng kiến thức được đào tạo vào công việc.

Khóa đào tạo tiếp nối quá trình phát triển năng lực giám định ADN của Viện Hàn lâm, góp phần chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.