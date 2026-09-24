Đào tạo chuyên sâu thử nghiệm phóng điện cục bộ thiết bị ngành điện

Kết hợp lý thuyết với thực hành

Công ty Cổ phần KNP Việt Nam phối hợp với hãng Megger tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về phóng điện cục bộ (Partial Discharge - PD) tại Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh (HEPC), nhằm hỗ trợ các đơn vị tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực thử nghiệm và chẩn đoán thiết bị điện.

Đại biểu và học viên tham dự khai giảng.

Khóa đào tạo chuyên sâu diễn ra trong 2 ngày, với hơn 120 học viên đến từ lãnh đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), các công ty điện lực và đơn vị phụ trợ trực thuộc hai tổng công ty.

Chương trình còn có đại diện Nhà máy điện Trị An, Sông Hậu 1, Phú Mỹ, Duyên Hải, Thủy điện miền Nam, Nhơn Trạch, Đồng Nai 4; Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Trung tâm Vận hành Nhà máy điện (Genco3-OPS), VSIP, Becamax-VSIP, MEE Power, EMC, TDTransf và PECC2.

Công nghệ đo phóng điện cục bộ là kỹ thuật đo tiên tiến được Megger phát triển, hỗ trợ các đơn vị quản lý, vận hành thiết bị điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và khối công nghiệp phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng thiết bị. Bên cạnh các thiết bị thử nghiệm nhất thứ, nhị thứ, Megger có các dòng máy chuyên sâu như TRAX 280, FRAX, IDAX, ADX, VLFsine, HV-DAC, PDS, STX40-2000, TDS-NT, ICMsystem, ICMobserver, ICMneo... phục vụ thử nghiệm, chẩn đoán thiết bị trong hệ thống điện.

Giảng viên truyền đạt kiến thức cho học viên.

Nội dung khóa học được thiết kế kết hợp lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy biến áp, cáp ngầm, tủ PDdemo cùng các thiết bị thử nghiệm, chẩn đoán phóng điện cục bộ theo tiêu chuẩn IEC 60270 và IEC 62478. Học viên được chia nhóm, luân phiên thực hành tại 3 site. Tại site 1 - cáp ngầm, học viên thực hành kỹ thuật đo VLF-PD&TD bằng thiết bị Sinus62. Site 2 - máy biến áp, thực hành kỹ thuật đo PD offline bằng thiết bị ICMneo. Site 3 - tủ PDdemo, thực hành với thiết bị đo PD online.

Phát hiện sớm khiếm khuyết cách điện

Chương trình kết hợp tiêu chuẩn IEC 60270 và IEC TS 62478, sử dụng các cảm biến Coupling device, HFCT, TEV, AE và UHF để đo lường, chẩn đoán phóng điện cục bộ trên các đối tượng thiết bị điện. Qua đó, kỹ sư, chuyên gia có thêm cơ sở nhận diện sớm khiếm khuyết về cách điện, hỗ trợ phòng ngừa sự cố ngắn mạch đột ngột trên hệ thống điện.

Các học viên tham gia thực hành.

Các học viên được PGS.TS Norasage Pattanadech đến từ Viện Công nghệ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Thái Lan, cùng các chuyên gia kỹ thuật của Megger truyền đạt kiến thức lý thuyết về phóng điện cục bộ. Bên cạnh lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng thiết bị đo PD trực tiếp trên đối tượng bởi đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đến từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ (Nhat Ha Electric), đối tác của KNP trong nhiều lĩnh vực.

Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận cho học viên kết thúc khóa đào tạo.

Tham gia đào tạo còn có PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, giảng viên cao cấp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Ông Phạm Đình Anh Khôi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Leibniz Hannover, có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế về chẩn đoán tình trạng thiết bị điện như PD, DGA, SFRA, DFR và phương pháp đánh giá tình trạng thiết bị điện thông qua chỉ số sức khỏe (CHI - Condition Health Index) trong bảo trì dự đoán CBM (Condition-Based Maintenance).

Tại Việt Nam, Megger hoạt động thông qua các đại diện chính thức như Công ty Cổ phần KNP Việt Nam để phân phối thiết bị và cung cấp giải pháp. Megger và KNP phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành như HEPC tổ chức hội thảo, thực hành đo PD theo tiêu chuẩn IEC 60270 và IEC 62478. Các chương trình tập trung chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành thiết bị và hỗ trợ phân tích số liệu. Qua đó, đội ngũ kỹ thuật được nâng cao năng lực thử nghiệm, chẩn đoán phóng điện cục bộ.