Đào tạo chuyên sâu chuyển giao công nghệ giám định ADN thế hệ mới

Với chủ đề “Đào tạo chuyên sâu – Chuyển giao quy trình kỹ thuật và phát triển năng lực thực hành”, khóa học diễn ra đến ngày 18/12/2026, tập trung giúp học viên từng bước làm chủ các quy trình thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế, trên cơ sở kết quả của giai đoạn 1.

Quang cảnh tập huấn chuyên sâu về giám định ADN thế hệ mới.

Chương trình được triển khai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mục tiêu là trang bị kiến thức, chuyển giao quy trình kỹ thuật và nâng cao năng lực thực hành để cán bộ tại các đơn vị tham gia có thể vận hành độc lập, đáp ứng yêu cầu giám định với quy mô lớn trong thời gian tới.

Giai đoạn 1 được khởi động ngày 25/9/2026, tập trung trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ NGS-SNP và giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt. Tiếp nối giai đoạn này.

Giai đoạn 2 chuyển trọng tâm sang đào tạo chuyên sâu và thực hành theo quy trình chuẩn. Tham dự khóa học có các chuyên gia quốc tế đến từ Ủy ban Quốc tế về Người mất tích (ICMP), đội ngũ giảng viên và các học viên đã hoàn thành chương trình giai đoạn 1.

Trong giai đoạn 2, học viên được đào tạo chuyên sâu về 9 quy trình và môđun kỹ thuật trọng tâm. Các chuyên gia, nhà khoa học của Viện Hàn lâm phối hợp với chuyên gia ICMP trực tiếp giảng dạy và chuyển giao các khâu trong quy trình NGS-SNP, từ xử lý mẫu hài cốt, tách chiết ADN đoạn ngắn, chuẩn bị thư viện, giải trình tự, phân tích dữ liệu đến đánh giá và đối sánh quan hệ huyết thống. Với mẫu của thân nhân liệt sĩ, chương trình chuyển giao quy trình Microarray-SNP để xây dựng hồ sơ SNP, phục vụ đối sánh với dữ liệu ADN thu được từ hài cốt.

Trong giám định ADN, thu được dữ liệu di truyền chưa đồng nghĩa với việc có thể lập tức đưa ra kết luận định danh. Kết quả chỉ có giá trị khi toàn bộ quy trình, từ tiếp nhận và xử lý mẫu, phân tích, kiểm soát chất lượng, quản lý dữ liệu đến đối sánh và đánh giá khoa học, được thực hiện nghiêm ngặt, có thể kiểm tra và truy xuất. Vì vậy, chương trình chú trọng chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng dữ liệu và quản lý mẫu, hướng tới thẩm định phương pháp đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017.

Sau phần giới thiệu tổng quan về khóa học, chuyên gia Thomas Parsons, đại diện ICMP, trình bày chuyên đề “Giám định ADN xác định danh tính hài cốt bằng công nghệ NGS-SNP dựa trên cơ sở dữ liệu tại Việt Nam”. Tiếp đó, các học viên tìm hiểu tổng quan về quy trình xử lý mẫu xương ban đầu, các quy trình tách chiết ADN 30K và Dabney, cùng nội dung phân tích và định lượng dịch chiết ADN.

Chương trình được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các đối tác quốc tế. ICMP, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong xác định danh tính người mất tích bằng phương pháp ADN, hỗ trợ kỹ thuật và cử chuyên gia trực tiếp giảng dạy; các chuyên gia ICMP cùng nhà khoa học Viện Sinh học xây dựng, chuẩn hóa quy trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo Viện Sinh học, chương trình đào tạo giai đoạn 2 cũng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, trong đó có giải quyết hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố lòng tin và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.