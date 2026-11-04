Dự lễ có Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV (hàng đầu, thứ tư từ phải sang) và đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau (bìa trái), dự lễ khai giảng.

Tham gia khoá học có 122 học viên là cán bộ lãnh đạo và cán bộ trong diện quy hoạch của tỉnh. Trong 18 tháng, học viên sẽ nghiên cứu 18 môn học, 6 chuyên đề bổ trợ và có 3 đợt đi thực tế tại địa phương.

Hơn 120 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ trong diện quy hoạch của tỉnh tham gia khoá học.

Nội dung đào tạo tập trung vào những vấn đề của lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận về Đảng, Nhà nước, pháp luật và chủ nghĩa xã hội; đường lối của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đồng thời, học viên còn được trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý và quản trị địa phương trong bối cảnh mới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, phát biểu khai giảng 3 lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh, việc tổ chức đồng thời 3 lớp học thể hiện sự quan tâm, chủ động của tỉnh Cà Mau trong công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ cần có tư duy chiến lược, tầm nhìn và bản lĩnh chính trị vững vàng. Theo đó, công tác đào tạo cần được đổi mới toàn diện, bám sát thực tiễn và yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm gắn lý luận với thực hành. Hiệu quả đào tạo phải được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy đề nghị các học viên chủ động học tập, nghiên cứu, gắn kiến thức được trang bị với thực tiễn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy khẳng định, khoá học nhằm trang bị kiến thức lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác; trọng tâm là nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận, năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong lãnh đạo, quản lý. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Thanh Duy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, nghiên cứu, gắn kiến thức được trang bị với thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị và vận dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ trao quyết định cử Chủ nhiệm các lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy (bên trái) và Thạc sĩ Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, trao thông báo quyết định Ban cán sự lâm thời của 3 lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung.