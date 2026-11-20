Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 13/11/2026, phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chương trình hướng tới nâng cao năng lực quản lý đô thị theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là bồi dưỡng 80% lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và lãnh đạo cấp phòng, ban liên quan đến quản lý phát triển đô thị. Với công chức chuyên môn thuộc các cơ quan này, chỉ tiêu bồi dưỡng đạt 90%.

Ở cấp cơ sở, chương trình đặt mục tiêu bồi dưỡng 80% lãnh đạo HĐND, UBND các phường, xã và đặc khu có khu đô thị, cùng 90% công chức có chuyên môn liên quan. Đây là các chỉ tiêu cần thực hiện đến năm 2030, không phải kết quả đào tạo đã đạt được.

Đối tượng tham gia được chia thành bốn nhóm, từ lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đến công chức chuyên môn và cán bộ, công chức cấp xã. Nội dung bồi dưỡng được thiết kế theo vị trí việc làm, chức trách và yêu cầu thực tế của từng nhóm, thay vì áp dụng một chương trình giống nhau cho tất cả.

Minh họa chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030.

Kiến thức được tổ chức ở ba mức độ gồm cơ bản, nâng cao và chuyên sâu. Các chuyên đề xây dựng theo mô-đun linh hoạt, không bắt buộc học viên phải hoàn thành tuần tự toàn bộ chương trình trước khi lựa chọn nội dung phù hợp với vị trí việc làm.

Một điểm đáng chú ý là chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải dành tối thiểu 60% thời lượng cho thực hành, thảo luận tình huống và xử lý vụ việc. Nội dung học tập gắn với những vấn đề địa phương thường gặp, từ quy hoạch, hạ tầng, giao thông đến quản lý dữ liệu và dịch vụ đô thị.

Các chuyên đề đề cập hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình thông tin công trình (BIM), trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số đô thị và hệ thống giám sát hạ tầng. Chương trình còn chú trọng đô thị thông minh, quản lý rủi ro thiên tai, phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Hoạt động bồi dưỡng có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức, đồng thời gắn với tham quan, học tập kinh nghiệm và các khóa chuyên sâu. Bộ Xây dựng được giao xây dựng, vận hành hệ thống quản lý học tập và học liệu điện tử để hỗ trợ tổ chức, theo dõi quá trình đào tạo. Đội ngũ giảng viên được huy động từ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan quản lý và chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn.

Đáng chú ý, việc đánh giá không chỉ dừng ở thời điểm kết thúc khóa học. Trong vòng 6–12 tháng sau bồi dưỡng, cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá hiệu quả vận dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc. Thông tin về khóa học và kết quả hoàn thành được cập nhật vào hệ thống quản lý học tập, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá.

Quy định này đặt ra yêu cầu gắn hoạt động bồi dưỡng với năng lực giải quyết công việc thực tế, thay vì chỉ căn cứ số lượng học viên tham gia. Hiệu quả đào tạo vì thế cần được xem xét thông qua khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị tại địa phương.

Bộ Xây dựng chủ trì triển khai chương trình cùng các bộ, ngành và địa phương. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định nhu cầu, lập kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp. Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Theo phụ lục quyết định, các nhiệm vụ xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo và đánh giá được triển khai theo từng mốc từ năm 2027 đến 2030. Chương trình sẽ được sơ kết vào quý IV/2028 và tổng kết vào quý IV/2030, làm cơ sở đề xuất nhiệm vụ bồi dưỡng giai đoạn tiếp theo, hướng tới năm 2045.