Đào tạo cán bộ Đoàn phải đáp ứng yêu cầu mới của công tác thanh niên

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: BTC

Dự buổi lễ có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Phát biểu diễn văn khai mạc, Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhấn mạnh, chặng đường 70 năm của Học viện bắt đầu từ ngày 15-10-1956, với việc khai mạc lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Qua từng giai đoạn, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường được điều chỉnh, mở rộng theo yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2011, Học viện được nâng cấp thành cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Đoàn.

Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Theo Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn, trong 70 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục vạn cán bộ Đoàn, Hội, Đội; đào tạo hàng chục nghìn cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ thanh niên cho Lào, Campuchia.

Hiện nay, Học viện có 9 ngành đào tạo bậc đại học, 3 ngành đào tạo sau đại học, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện đạt được trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trước yêu cầu phát triển mới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Học viện xác định rõ sứ mệnh: Phát triển thành cơ sở giáo dục đại học có chất lượng, có bản sắc; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội uy tín. Học viện phải lấy chất lượng thực chất làm mục tiêu trung tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo về công tác thanh thiếu nhi.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Học viện cần nâng cao chuẩn đầu ra, chất lượng kiểm định, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy phản biện của sinh viên. Đồng thời, tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực hành, thực tập và việc làm, giúp người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu nghề nghiệp.

Đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, chương trình, bài giảng và học liệu cần thường xuyên cập nhật theo tình hình và chủ trương công tác mới. Nội dung bồi dưỡng phải chú trọng năng lực thực tiễn, nhất là đối với cán bộ Đoàn cơ sở trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị từng bước xây dựng Học viện theo hướng đại học số; phát triển hạ tầng, thư viện, học liệu và nền tảng học tập số; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu để nâng cao hiệu quả điều hành, đổi mới giảng dạy.

Nhắn nhủ tới sinh viên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn các bạn trẻ trân trọng truyền thống nhà trường, nuôi dưỡng lý tưởng, rèn luyện nhân cách, chủ động học tập, làm chủ tri thức và công nghệ, biết chia sẻ, hành động vì cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, 2 tập thể và 5 cá nhân của Học viện được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 19 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và 21 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.