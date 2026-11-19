Tính đến tháng 11/2026, Trường đã tổ chức 72 lớp bồi dưỡng cho 6.064 lượt học viên trong Ngành. Ảnh: NGUYỄN LY

Định hướng chiến lược và nâng tầm nguồn nhân lực chất lượng cao

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Đảng ủy và lãnh đạo KTNN xác định là nhiệm vụ cốt lõi, mang tính chiến lược nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Bước sang giai đoạn mới, trước những yêu cầu ngày càng cao của quản lý tài chính công, tài sản công, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và xu thế hội nhập quốc tế, KTNN đã ban hành nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm định hình tầm nhìn dài hạn cho công tác phát triển nguồn nhân lực.

Một dấu mốc quan trọng, mang tính đột phá là Quyết định số 1622/QĐ-KTNN ngày 25/9/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trường giai đoạn 2026-2030. Trong đó, xác định rõ quan điểm xuyên suốt: Phát triển Trường trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; lấy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhiệm vụ trung tâm; lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực phát triển. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Trường hiện đại, chuyên nghiệp, hội nhập và từng bước tự chủ, trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực và tri thức kiểm toán công uy tín của Ngành.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, KTNN đã chỉ đạo triển khai đồng bộ 5 chương trình phát triển trọng tâm giai đoạn 2026-2030, gồm: Phát triển hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo vị trí việc làm và khung năng lực; Xây dựng Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán số; Phát triển hệ sinh thái tri thức kiểm toán; Phát triển đào tạo ngoài Ngành và hợp tác quốc tế; Kiện toàn tổ chức, phát triển nhân lực và tăng cường nguồn lực tài chính.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Lãnh đạo Trường, xin được gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường và đội ngũ giảng viên kiêm chức, chuyên gia trong và ngoài Ngành - những người đã và đang tận tâm đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của KTNN. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, các thế hệ lãnh đạo KTNN và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong toàn Ngành. Đây là động lực để Trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân của KTNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển nguồn nhân lực của Ngành trong giai đoạn mới. ThS. Đặng Thế Bình

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Điểm đổi mới căn bản trong định hướng này là cụ thể hóa các mục tiêu bằng hệ thống chỉ tiêu điều hành có thể đo lường được, xác định rõ giá trị xuất phát, mục tiêu hằng năm và cột mốc 2030. Đây chính là kim chỉ nam để theo dõi, đánh giá thực chất hiệu quả đào tạo, bảo đảm phát triển năng lực KTV đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển KTNN và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Định hướng đến năm 2030, Trường đào tạo trực tuyến và E-learning chiếm khoảng 50% tổng khối lượng đào tạo, bồi dưỡng của Ngành. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện hệ thống khoảng 45 chương trình, tài liệu bồi dưỡng hiện đại, gắn với khung năng lực, vị trí việc làm; bảo đảm đội ngũ KTV có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của KTNN.

Bứt phá quy mô và chất lượng đào tạo

Năm 2026 ghi dấu bước ngoặt lớn về tổ chức bộ máy khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn, Trường đã giảm từ 11 phòng xuống còn 5 phòng; nhân sự giảm chỉ còn 39 người (từ ngày 01/12/2026). Sự thay đổi lớn về quy mô tổ chức và nhân lực đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo KTNN, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động đổi mới, tập thể Trường đã nhanh chóng thích ứng, duy trì hoạt động đào tạo thông suốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của toàn Ngành.

Tính đến tháng 11/2026, Trường đã tổ chức thành công 72/78 lớp bồi dưỡng cho 6.064 lượt học viên, tăng tới 42% so với năm 2025. Bên cạnh các lớp theo yêu cầu vị trí việc làm, kỹ năng kiểm toán, công nghệ thông tin (CNTT), nội dung đào tạo còn được mở rộng để bám sát thực tiễn, như: Bồi dưỡng kiến thức về định giá tài sản; kỹ năng phân tích, đánh giá kinh tế, tài chính vĩ mô; ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn trong hoạt động kiểm toán…

Phương pháp giảng dạy cũng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy người học làm trung tâm, dành 40-50% thời lượng cho thực hành, thảo luận tình huống, giúp KTV nâng cao năng lực giải quyết bài toán thực địa. Công tác kiểm tra, đánh giá từng bước đổi mới, tăng kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm và công khai kết quả bài thi ngay sau khi học viên hoàn thành, bảo đảm khách quan, toàn diện.

Song song với đào tạo trong Ngành, công tác đào tạo ngoài Ngành bứt phá ấn tượng, trở thành điểm sáng lan tỏa uy tín chuyên môn của KTNN. Trong 11 tháng năm 2026, Trường đã tổ chức 63 khóa đào tạo (đạt 126% kế hoạch năm) cho 8.815 lượt học viên.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, Trường đã khảo sát tại 27/34 địa phương và xây dựng Chương trình “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cho cán bộ, công chức cấp xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Khóa đào tạo thí điểm tại Đà Nẵng và Gia Lai thu hút 784 học viên với tỷ lệ hài lòng đạt trên 94 - 96%, khẳng định tính thiết thực và giá trị ứng dụng cao.

Với những kết quả đạt được, công tác đào tạo không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ KTV mà còn đóng góp thiết thực vào việc củng cố kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công từ cơ sở.

Chuyển đổi số mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu mới

Hướng tới chặng đường phía trước, bối cảnh kinh tế số và yêu cầu hiện đại hóa kiểm toán công đòi hỏi công tác đào tạo phải chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa. Theo Quyết định số 782/QĐ-KTNN ngày 29/6/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2027, định hướng trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo CNTT, chuyển đổi từ phương thức kiểm toán truyền thống sang kiểm toán số dựa trên dữ liệu lớn với sự hỗ trợ chủ động của trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, chuẩn hóa chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm và khung năng lực; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đào tạo chuyên sâu đối với các nhóm ngành kỹ thuật, CNTT, quản trị dữ liệu, giao thông, xây dựng, định giá tài sản... nhằm trang bị cho KTV đầy đủ tri thức và công cụ hiện đại, sẵn sàng đảm nhận các chuyên đề kiểm toán phức tạp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trường đang phối hợp chặt chẽ với Cục CNTT nâng cấp toàn diện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo và dạy học trực tuyến (E-learning), đưa vào vận hành chính thức từ năm 2027.

Năm 2027, Trường đặt mục tiêu tổ chức 70 lớp bồi dưỡng cho 2.400 lượt học viên trong Ngành, 52 lớp ngoài Ngành cho 4.400 lượt học viên; mở rộng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực lên 3.400 câu. Tỷ lệ đào tạo trực tuyến và E-learning đạt 25%; xây dựng 6 bài giảng E-learning, 1 video chuyên môn về tình huống kiểm toán và triển khai thí điểm ứng dụng AI hỗ trợ học tập.

Năm 2027 đánh dấu mốc Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (1997-2027). Ba thập kỷ xây dựng và phát triển là hành trình tích lũy tri thức, kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm của nhiều thế hệ giảng viên, người lao động đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của Ngành. Từ những nền tảng được tạo dựng, Trường đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với mô hình tổ chức mới, phương thức đào tạo mới và những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, nâng cao vị thế và uy tín của KTNN trong tiến trình hội nhập, phát triển./.