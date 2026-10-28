Đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vị trí việc làm

Bà Phạm Thị Thanh Tâm (Gia Lai) phản ánh, vừa qua UBND tỉnh có văn bản về việc rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm thực hiện xếp ngạch công chức. Trong đó, yêu cầu về bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương: "Về bồi dưỡng: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp cấp có thẩm quyền chưa tổ chức bồi dưỡng, được sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính thay thế".

Tuy nhiên, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 41 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025:

"2. Nghị định này bãi bỏ các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đang tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo quy định tại khoản 3 Điều 17 trong nội dung khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có trách nhiệm hoàn thành khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho học viên trước ngày 31 tháng 12 năm 2025".

Đồng thời, các chương trình bồi dưỡng quy định tại Điều 15 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP không có chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Do đó, bà Tâm đề nghị được hướng dẫn khoá học/chương trình bồi dưỡng để đáp ứng được yêu cầu về vị trí việc làm của UBND tỉnh.

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 30/6/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, trong đó quy định việc đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vị trí việc làm, gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP, chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian thực hiện tối thiểu 1 tuần, tối đa 2 tuần.

Về thẩm quyền, khoản 4 Điều 17 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định cơ quan quản lý công chức xây dựng, ban hành và quản lý chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc ngành, lĩnh vực và thuộc thẩm quyền quản lý.

Do đó, UBND tỉnh căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ công chức để lựa chọn chương trình bồi dưỡng phù hợp do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đồng thời chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 37, Điều 38 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP, đề nghị bà Tâm liên hệ với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.