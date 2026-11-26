Đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 26/11 tại Quảng Ninh.

Sự kiện là hoạt động tiếp nối hai tọa đàm đã được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng và TP HCM, nằm trong chuỗi tọa đàm chuyên sâu tại ba miền Bắc - Trung - Nam. Chương trình nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn” diễn ra ngày 26/11 tại Quảng Ninh

Đào tạo sát từng loại hình, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, toạ đàm không chỉ là dịp nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của nghề báo, mà còn là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, bất cập và tìm kiếm giải pháp phù hợp với đặc thù từng địa bàn, từng loại hình báo chí.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, những ý kiến thiết thực từ cơ sở sẽ giúp Hội Nhà báo Việt Nam có thêm căn cứ để đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo, qua đó nâng cao năng lực và khả năng thích ứng của đội ngũ người làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại tọa đàm

Phân tích những yêu cầu mới đặt ra đối với nghề báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Cùng với đó, quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực chuyên môn, tư duy quản lý và khả năng thích ứng của đội ngũ người làm báo.

Trong bối cảnh đó, đào tạo, bồi dưỡng không đơn thuần là cập nhật kiến thức, kỹ năng mà còn phải hướng tới chuẩn bị năng lực để nhà báo chủ động thích ứng, làm chủ những thay đổi của nghề nghiệp. Công nghệ có thể hỗ trợ người làm báo tác nghiệp nhanh hơn, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tin và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội của nhà báo.

"Người làm báo hiện nay cần vừa vững vàng về nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ; vừa nhạy bén với cái mới, vừa kiên định với những nguyên tắc nghề nghiệp. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đi trước một bước, đồng hành với sự phát triển của báo chí", ông Lợi nhấn mạnh.

Đại biểu các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương tham dự chương trình

Ông cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần được đầu tư chiều sâu và thực hiện bền bỉ. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đổi mới chương trình theo hướng thực chiến, chuyên sâu, sát với từng loại hình và vị trí công việc; đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung tâm với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương và đội ngũ chuyên gia, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

Bên cạnh vai trò của tổ chức Hội và các cơ sở đào tạo, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho rằng, mỗi cơ quan báo chí cần coi phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm; mỗi nhà báo cần nâng cao ý thức học tập suốt đời, chủ động đổi mới và không ngừng hoàn thiện năng lực trước những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp.

Năng lực kiểm chứng và phán đoán là yêu cầu thiết yếu

Từ thực tiễn hoạt động báo chí, nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng, năng lực của nhà báo trong kỷ nguyên số cần được xây dựng trên bốn trụ cột: hiểu và ứng dụng AI; khai thác, phân tích dữ liệu; kiểm chứng và bảo đảm an toàn thông tin; phán đoán và chịu trách nhiệm nghề nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ về những năng lực cốt lõi của nhà báo trong kỷ nguyên AI

Điểm đáng chú ý, theo bà Kim Hải, làm chủ công nghệ không có nghĩa chỉ biết sử dụng các công cụ AI, mà quan trọng hơn là phải hiểu giới hạn của chúng, biết cách đặt yêu cầu, đánh giá kết quả và xác định những khâu cần con người kiểm tra.

Với dữ liệu, nhà báo không chỉ cần đọc, phân tích số liệu mà còn phải nhận diện những dấu hiệu bất thường, hiểu phương pháp thống kê và có khả năng truy ngược về nguồn dữ liệu gốc. Trong môi trường thông tin số, kỹ năng xác thực nguồn tin, đối chiếu hình ảnh, âm thanh, video, kiểm tra thời gian, địa điểm và bối cảnh cũng trở thành yêu cầu thiết yếu.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Kim Hải nhấn mạnh những ranh giới không thể vượt qua khi ứng dụng AI vào hoạt động báo chí. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý hình ảnh, âm thanh nhưng không được làm thay đổi nội dung, bản chất, ý nghĩa của sự kiện, làm sai lệch phát ngôn hay chứng cứ báo chí. Việc khai thác dữ liệu cũng không đồng nghĩa với quyền tùy ý sử dụng, mà phải gắn với trách nhiệm bảo vệ nguồn tin, quyền riêng tư và những người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Tọa đàm tập trung đánh giá thực trạng, nhu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí

Đề cập đến trách nhiệm của người làm báo, bà Kim Hải đặt ra những câu hỏi cốt lõi: “Thông tin nào đáng được công bố?”, “Nội dung nào đủ cơ sở để xuất bản?”, “Vấn đề nào cần tiếp tục điều tra?” và “Chi tiết nào có nguy cơ gây tổn hại nhân vật?”. Những câu hỏi này cho thấy, trong một quy trình sản xuất nội dung ngày càng có sự tham gia của công nghệ, năng lực phán đoán và trách nhiệm nghề nghiệp vẫn phải thuộc về con người.

Nhấn mạnh nguyên tắc này, bà đưa ra thông điệp: “Công nghệ hỗ trợ xử lý thông tin. Nhà báo quyết định giá trị và trách nhiệm của thông tin”. Theo đó, tự động hóa không đồng nghĩa với phó mặc trách nhiệm. Người ra yêu cầu, người sử dụng nội dung, người kiểm chứng và người quyết định xuất bản, phát hành phải được xác định rõ, có quy định ràng buộc trách nhiệm.

Từ những yêu cầu đó, bà Nguyễn Thị Kim Hải cho rằng, các cơ quan báo chí cần xây dựng quy chế, bộ quy tắc ứng xử và quy trình kiểm soát AI; đồng thời đầu tư cho cả công nghệ và con người, chú trọng đào tạo về AI, kiểm chứng số, bảo mật và đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó, cần có chính sách đãi ngộ tương xứng đối với những sản phẩm báo chí có chất lượng, nhất là các tác phẩm điều tra, phân tích chuyên sâu và nội dung độc đáo.