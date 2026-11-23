Đại biểu và sinh viên tham dự sự kiện.

Sự kiện không chỉ chào đón gần 100 tân sinh viên nhập học đợt này, đưa tổng quy mô sinh viên y khoa quốc tế tại trường lên gần 300 em, mà còn khẳng định bước tiến vững chắc của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ đào tạo y khoa khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Đại Nam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hai chữ "Khóa II". Theo ông, điều này chứng minh chương trình Y khoa quốc tế của Đại Nam không còn là một phép thử nghiệm mà đã trở thành cam kết lâu dài giữa Nhà trường với người học, cũng như giữa ba quốc gia Việt Nam – Ấn Độ – Bhutan.

Chia sẻ từ chính trải nghiệm từng là một nghiên cứu sinh xa nhà tại Ba Lan 37 năm trước, TS. Lê Đắc Sơn đồng cảm với những bỡ ngỡ ban đầu của gần 100 bạn trẻ khi vượt hàng nghìn cây số tới Hà Nội, đồng thời cam kết với các bậc phụ huynh: "Ở Đại học Đại Nam, các em không phải là khách, các em là thành viên của gia đình Đại Nam".

Nhắn nhủ tới các bác sĩ tương lai, Chủ tịch Hội đồng Trường đưa ra ba thông điệp cốt lõi: lấy y đức đi trước y thuật theo lời dạy "Lương y phải như từ mẫu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học để có năng lực thực chất thay vì chạy theo điểm số; và phải làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng tuyệt đối không để máy móc thay thế trái tim của người thầy thuốc.

Đồng quan điểm về chiến lược phát triển, PGS.TS. Đào Thị Thu Giang – Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cho biết, với gần 300 sinh viên quốc tế đang theo học, Đại Nam thuộc nhóm các trường đại học có số lượng sinh viên Y khoa quốc tế nhập học cao tại Việt Nam. Nhà trường xác định mỗi khóa học là một bước hoàn thiện điều kiện đào tạo, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến đào tạo y khoa uy tín trong khu vực.

Chương trình Bác sĩ Y khoa quốc tế tại Trường Đại học Đại Nam kéo dài 6 năm (2 năm lý thuyết, 4 năm kết hợp thực hành lâm sàng), được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giáo sư, bác sĩ đến từ Việt Nam, Anh, Mỹ, Israel, Ấn Độ và Bhutan. Với mức học phí 5.000 USD/năm (tương đương khoảng 125 triệu đồng), chương trình mở rộng cơ hội tiếp cận nền y học chuẩn mực cho sinh viên quốc tế.

Chất lượng đào tạo của khối ngành Sức khỏe tại Đại học Đại Nam đã bước đầu được minh chứng rõ nét qua kết quả của khóa đầu tiên tốt nghiệp năm 2026, khi có tới 16 sinh viên trúng tuyển chương trình Bác sĩ nội trú tại các trường đại học y dược hàng đầu cả nước như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Y Hải Phòng và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Để đảm bảo tính thực tiễn, bên cạnh Trung tâm Tiền lâm sàng mô hình "bệnh viện thu nhỏ" ngay tại trường và kế hoạch xây dựng bệnh viện riêng, Đại Nam đã thiết lập mạng lưới thực hành rộng khắp tại các bệnh viện tuyến đầu như: Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. ânêĐại diện cho các cơ sở y tế đồng hành, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Nhà trường và khẳng định: "Môi trường bệnh viện chính là giảng đường thực tế quý giá nhất". Phía bệnh viện cam kết cử đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trực tiếp giảng dạy, mở rộng cửa đón sinh viên thực tập lâm sàng, nghiên cứu khoa học và sẵn sàng mở ra cơ hội việc làm lâu dài sau tốt nghiệp cho những sinh viên có năng lực.