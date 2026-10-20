Đào tạo bác sĩ: Cần kiểm soát chặt số lượng, bảo đảm chất lượng

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, củng cố y tế cơ sở và đổi mới chính sách an sinh xã hội, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Cần kiểm soát chất lượng đào tạo nhân lực ngành y

Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và y tế, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, cảnh báo nguy cơ mất cân đối giữa quy mô đào tạo bác sĩ và nhu cầu nhân lực thực tế, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo.

Theo đại biểu, báo cáo của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt 15,5 bác sĩ/1 vạn dân, tăng 0,2 bác sĩ so với mức 15,3 của năm 2026. Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, mức tăng này tương ứng nhu cầu bổ sung khoảng 2.000 bác sĩ mỗi năm.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Ảnh: Duy Linh

Trong khi đó, số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy quy mô tuyển sinh ngành bác sĩ năm 2024 đạt hơn 18.200 sinh viên, năm 2025 đạt hơn 18.000 sinh viên. Riêng năm 2025, số bác sĩ tốt nghiệp đã vượt 12.000 người, cao gấp nhiều lần so với mức tăng nhân lực cần thiết để đạt mục tiêu nêu trên.

Bên cạnh số lượng, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo. Theo đại biểu, điểm chuẩn đầu vào giữa các trường công lập tốp đầu và một số cơ sở đào tạo ngoài công lập có khoảng cách đáng kể. Trong khi các trường công lập tốp đầu lấy điểm chuẩn từ 25 đến 29,76 điểm, nhiều cơ sở ngoài công lập tuyển sinh ở mức điểm sàn 22 điểm.

Đại biểu cho rằng sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo, nhất là khi kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề đối với bác sĩ dự kiến lần đầu được tổ chức vào năm 2027.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt điều kiện mở ngành đào tạo bác sĩ, tránh mở rộng thiếu kiểm soát. Thay vì chỉ tập trung tăng quy mô đào tạo bác sĩ đại học, cần chú trọng phát triển đội ngũ điều dưỡng, hướng tới mục tiêu 33 điều dưỡng/1 vạn dân vào năm 2030.

Đối với Hà Nội, đại biểu kiến nghị ưu tiên đầu tư cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, gắn kết hoạt động đào tạo với bệnh viện và viện dưỡng lão trực thuộc, qua đó nâng cao chất lượng thực hành và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão của người dân.

Đổi mới chính sách an sinh, củng cố y tế cơ sở

Đề cập công tác xã hội và đời sống nhân dân, đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, cần đặc biệt chú trọng chất lượng phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu nhắc lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc ngày 5/6/2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi, không để người cao tuổi bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu. Ảnh: Duy Linh

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, đại biểu đề nghị Chính phủ cụ thể hóa chính sách trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hỗ trợ, ưu tiên y tế cơ sở và nắm chắc hoàn cảnh từng đối tượng để bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng thời điểm.

Đối với trẻ em, đại biểu kiến nghị ưu tiên nguồn lực giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp và giáo viên mầm non tại các khu công nghiệp; đồng thời giảm áp lực học tập, thi cử và tăng cường phòng, chống bạo lực học đường.

Về chăm sóc sức khỏe, đại biểu đề nghị tiếp tục củng cố trạm y tế cấp xã, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần giảm quá tải tại bệnh viện tuyến trên và chi phí người dân phải tự chi trả.

Đặc biệt, cần ưu tiên khám sức khỏe, tầm soát bệnh cho người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, qua đó bảo đảm an sinh xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.