Tiến sĩ Tan Hong Ming, phụ trách Vận hành số Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Đó là chia sẻ của, TS. Tan Hong Ming, phụ trách Vận hành số Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho rằng khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, sinh viên cần biết sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, TS. Tan Hong Ming cũng nhấn mạnh, sinh viên vẫn cần kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu về lĩnh vực được đào tạo và các kỹ năng như phỏng vấn, thuyết trình, giao tiếp. Vì vậy, đào tạo AI không nên chỉ hướng dẫn cách dùng công cụ; sinh viên cần biết công nghệ hỗ trợ công việc nào, vận dụng ra sao, đồng thời đánh giá kết quả và chủ động giải quyết vấn đề.

Theo Tiến sĩ Tan Hong Ming, các trường đại học cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Mỗi ngành nghề có yêu cầu riêng, trong khi nhà trường khó tự cập nhật đầy đủ mọi đòi hỏi của thị trường lao động. Hai bên có thể cùng xây dựng khóa học, đưa tình huống thực tế vào chương trình và chú trọng thực tập để sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc.

Việc phối hợp với doanh nghiệp xây dựng các khóa học giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu công việc thực tế, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường cập nhật nội dung đào tạo sát với nhu cầu của thị trường lao động. Mô hình này có lợi cho cả hai bên: Nhà trường cập nhật yêu cầu thị trường còn doanh nghiệp tham gia chuẩn bị nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp hiểu rõ những kiến thức, kỹ năng nhân sự cần có; nhà trường cung cấp nền tảng và phối hợp điều chỉnh nội dung đào tạo. Các chương trình thực tập cũng cần được coi trọng; có thể xem xét rút ngắn thời gian học tại trường, tăng thời gian sinh viên làm việc và trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Còn theo bà Trần Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quốc gia tại PYI Capital, học viên chương trình EMBA khóa 2026, Trường Kinh doanh NUS, AI mở ra cơ hội nâng cao chất lượng ra quyết định, đổi mới mô hình kinh doanh và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, nhất là tại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

“Để biến tiềm năng công nghệ thành giá trị bền vững, người lãnh đạo cần kết hợp khả năng ứng dụng AI với tư duy chiến lược, năng lực thích ứng, khả năng phán đoán và sự am hiểu sâu sắc về kinh doanh”, bà Trang nhấn mạnh.