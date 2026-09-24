Đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Chiều 24-9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Trương Công Trận (57 tuổi, tỉnh Gia Lai), là thuyền viên tàu cá KH 90082 TS bị tai nạn lao động trên biển.

Các y, bác sĩ tiếp nhận ngư dân tại cầu cảng.

Theo thông tin, khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, tàu đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Đá Nam khoảng 5 hải lý về phía Bắc, trong quá trình lao động, ông Trận không may bị máy cắt đá văng vào bàn tay trái, gây vết thương lột găng, lộ gân xương diện rộng ở ngón 3 và ngón 4. Sau tai nạn, ngư dân tỉnh táo, được các ngư dân trên tàu sơ cứu, tự băng bó cầm máu trước khi đưa vào đảo cấp cứu.

Lúc 13 giờ, ngư dân được tàu cá đưa vào đảo để cấp cứu; sau khi nhận được thông tin, chỉ huy đảo nhanh chóng chỉ đạo bệnh xá làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận. Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo; bàn tay và các ngón tay trái có vết thương diện rộng, lóc da, lộ gân, xương. Kíp quân y đã khẩn trương vệ sinh, sát khuẩn rộng vùng tổn thương, cắt lọc tổ chức dập nát và khâu vết thương cho bệnh nhân.

Các y, bác sĩ phẫu thuật vết thương cho ngư dân.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, toàn trạng tạm ổn định. Các bác sĩ nhận định vết thương có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc trong 5 đến 7 ngày.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị ngư dân bị tai nạn lao động trên biển khẳng định vai trò của các bệnh xá quân y trên quần đảo Trường Sa là điểm tựa tin cậy, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.