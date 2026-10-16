Đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị rối loạn tiền đình cấp

Tàu cá do ông Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1980, làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng Quy Nhơn ngày 6-10-2026. Khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực phía Nam đảo Song Tử Tây khoảng 10 hải lý, lúc 6 giờ ngày 16-10, ông Tuấn xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mất phương hướng, run chân tay. Mặc dù đã nghỉ ngơi trên tàu nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến 12 giờ cùng ngày, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây nhanh chóng chuyển ngư dân vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây nhanh chóng triển khai cho bệnh xá đảo làm tốt mọi công tác chuẩn bị tiếp nhận ngư dân; qua thăm khám, các y, bác sĩ ghi nhận ngư dân tỉnh, tiếp xúc được, mất thăng bằng, không có biểu hiện yếu, liệt chân tay; mạch 90 lần/phút, huyết áp 150/100 mmHg, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) đạt 98%. Kết quả điện tim, chụp X-quang tim phổi và siêu âm ổ bụng chưa phát hiện bất thường.

Sau khi tiếp nhận, kíp y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây khẩn trương cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ xử trí rối loạn tiền đình cấp. Tình trạng sức khỏe của ngư dân bước đầu đáp ứng tích cực với điều trị.