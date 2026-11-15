Đào sâu gần 3m trong trụ sở UBND xã, phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 15/11, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước (TP Cần Thơ), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm kiếm, cất bốc thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên UBND xã Đông Phước.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn xã Đông Phước (giai đoạn 2 năm 2026), từ ngày 2/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tổ chức tìm kiếm tại khuôn viên trụ sở UBND xã.

Sau 10 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2-3m, bọc trong những lớp cao su màu xanh. Một số hài cốt không còn nguyên vẹn. Tại khu vực khai quật, lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc mùng của bộ đội.

Đến nay, công tác tìm kiếm tại khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước đã kết thúc.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước, TP Cần Thơ. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước

Tính qua 2 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Phước từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11/2026, các lực lượng đã cất bốc tổng cộng 53 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 8 bộ được tìm thấy trong khuôn viên UBND xã Đông Phước, 2 bộ tại khu vực ấp Thạnh An và 43 bộ ở khu vực cạnh trụ sở UBND xã.

Lực lượng chức năng đào sâu khoảng 2,5m để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước

Theo chính quyền địa phương, khu vực trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch, được xây dựng khoảng năm 1930, với diện tích chôn cất khoảng 2.900m2.

Giai đoạn 1988-1989, nghĩa trang được sửa chữa, nâng cấp. Trong quá trình di dời hài cốt, người phụ trách có lập sơ đồ, ghi chép thông tin từng phần mộ với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ xã. Thời điểm đó, địa phương ghi nhận hơn 300 bộ hài cốt tại nghĩa trang, đồng thời tiếp nhận hơn 20 bộ hài cốt từ Nghĩa trang Đông Sơn.

Đến năm 1997, các hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, tại phường Cái Răng. Trong số này có 7-8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia và hơn 100 bộ chưa xác định được danh tính.

Năm 2006, trong quá trình xây dựng trụ sở xã Đông Thạnh (cũ), tại vị trí trụ sở UBND xã Đông Phước hiện nay, đơn vị thi công phát hiện khoảng 30-40 bộ hài cốt chưa rõ thông tin. Một số bộ có bọc cao su màu xanh, được nhận định có thể là hài cốt liệt sĩ, du kích địa phương.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được đặt trong các quách, lu riêng biệt và chôn tại khu vực bờ ranh trong khuôn viên UBND xã, phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội.