Dạo quanh 'Phiên chợ ma' và hòa mình vào không khí Halloween cùng sinh viên trường Báo

Từ đầu giờ chiều, khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở nên rộn ràng với các gian hàng do tập thể sinh viên khoa Quan hệ quốc tế tự chuẩn bị và vận hành. Không chỉ có các thành viên trực tiếp tổ chức, phiên chợ còn thu hút sinh viên trong Học viện và người tham dự Halloween 2026: Delirium đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm không khí đặc trưng của “Lễ hội ma”. Mỗi gian hàng đều tạo nên không gian giao lưu cho người tham gia trước khi đêm hội chính bắt đầu.

Những gian hàng do sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế tự tay dựng và trang trí, mang sắc màu Halloween đến khuôn viên Học viện.

Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng qua cách bày trí, lựa chọn sản phẩm và giới thiệu đến người mua, tạo nên sự đa dạng cho phiên chợ. Mỗi quầy hàng mang dấu ấn riêng, thể hiện sự sáng tạo của các tập thể sinh viên trong cách sắp xếp không gian và tổ chức bán hàng. Sự đa dạng này mang đến nhiều lựa chọn cho người tham dự, đồng thời tạo cơ hội để người tham gia giao lưu và trải nghiệm chuỗi hoạt động đồng hành của Halloween.

Sự khác biệt trong cách thiết kế quầy hàng và giới thiệu sản phẩm thể hiện ý tưởng riêng của từng tập thể sinh viên tham gia.

Bạn Đào Thị Diễm Quỳnh (24 tuổi, Phú Thọ) chia sẻ: “Điều khiến mình thích nhất là mỗi gian hàng đều có cách trang trí và giới thiệu sản phẩm khác nhau. Mình cũng tranh thủ đi tham quan các quầy cùng bạn bè, chụp ảnh và khám phá những cách trang trí mang màu sắc Halloween. So với việc chỉ đến trường tham dự đêm hội, phiên chợ giúp mình có thêm hoạt động để trải nghiệm và tận hưởng không khí lễ hội ngay từ buổi chiều”.

Không chỉ tạo không gian mua sắm và giao lưu, “Phiên chợ ma” còn là dịp để sinh viên trực tiếp thử sức với việc lên kế hoạch, tổ chức và vận hành gian hàng. Từ khâu chuẩn bị sản phẩm đến giới thiệu, bán hàng và phối hợp giữa các thành viên, hoạt động mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống thực tế. Qua đó, phiên chợ góp phần làm phong phú trải nghiệm sinh viên, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các tập thể sinh viên khoa Quan hệ quốc tế.

Những khoảnh khắc vui chơi và giao lưu của sinh viên góp phần tạo nên sắc màu riêng cho “Phiên chợ ma”.

“Lớp mình đã cùng nhau lên ý tưởng, lựa chọn mặt hàng và phân chia công việc từ khâu chuẩn bị đến trang trí, bán hàng. Khó khăn lớn nhất là làm sao để gian hàng vừa có điểm nhấn riêng, vừa thu hút được người mua. Đây là trải nghiệm khá mới mẻ, giúp chúng mình học cách phối hợp và giao tiếp với mọi người”, bạn Lê Trần Thảo Vy (18 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ.