Dạo quanh Hà Nội những ngày thu

Dạo bước giữa những con phố

Tháng 10, Hà Nội thường có tiết trời dịu mát, nhiệt độ ban ngày khoảng 25 - 28°C, ban đêm xuống khoảng 23°C. Nắng không còn gay gắt, không khí dễ chịu, thuận lợi để đi bộ, đạp xe hoặc dành nhiều giờ khám phá thành phố ngoài trời.

Một hành trình mùa thu có thể bắt đầu từ những con đường rợp bóng cây như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám... Những tán cây cổ thụ, mái nhà cũ và nếp sống chậm rãi tạo nên khung cảnh đặc trưng của Hà Nội. Không cần lịch trình dày đặc, đôi khi chỉ một buổi sáng tản bộ, dừng chân bên quán cà phê nhỏ hoặc ngắm những gánh hoa ven đường cũng đủ để cảm nhận vẻ đẹp của Thủ đô khi vào thu.

Ở trung tâm thành phố, hồ Gươm là điểm dừng chân lý tưởng cho cả người lần đầu đến Hà Nội lẫn những ai muốn tìm lại cảm giác thân thuộc. Từ đây, du khách có thể ghé đền Ngọc Sơn, đi qua cầu Thê Húc, sau đó tiếp tục khám phá những con phố quanh hồ. Buổi sáng, không gian tương đối yên bình; khi chiều xuống, mặt hồ phản chiếu ánh nắng dịu, thích hợp để chụp ảnh và thư thả ngắm cảnh.

Nếu muốn tìm một khoảng không gian rộng hơn, hồ Tây là lựa chọn phù hợp. Đạp xe ven hồ, ngồi ở một quán cà phê nhìn ra mặt nước hay chờ hoàng hôn buông xuống đều là những trải nghiệm dễ thực hiện. Du khách nên dành thời gian vào cuối buổi chiều để cảm nhận sự thay đổi của ánh sáng và nhịp sống quanh hồ, thay vì chỉ ghé qua để chụp vài bức ảnh.

Phố cổ và những trải nghiệm không vội vã

Rời khu vực hồ, phố cổ mở ra một hành trình khác, nơi vẻ đẹp Hà Nội nằm trong những điều gần gũi. Các tuyến phố Hàng Bạc, Hàng Mã, Hàng Gai, Lãn Ông... lưu giữ dấu ấn của những nghề thủ công, hoạt động buôn bán và nếp sinh hoạt đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Khi thành phố lên đèn, khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm trở nên sôi động với các hoạt động vui chơi, biểu diễn âm nhạc và giao lưu đường phố. Không khí ấy tạo nên sự tương phản thú vị với những con ngõ nhỏ trầm lắng gần đó. Một bên là Hà Nội náo nhiệt, một bên vẫn giữ nhịp sống bình dị, đủ để du khách cảm nhận nhiều sắc thái của thành phố trong cùng một chuyến đi.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện một food tour. Thay vì tìm đến nhiều quán nổi tiếng, du khách có thể lựa chọn một vài món đặc trưng, đi bộ giữa các điểm ăn uống và dành thời gian quan sát đời sống địa phương.

Ngắm sắc hoa tháng 10

Tháng 10 thường gắn với hình ảnh những gánh cúc họa mi trắng muốt xuất hiện trên phố Hà Nội. Những bông hoa nhỏ, nhụy vàng, cánh trắng tạo nên nét chấm phá nhẹ nhàng giữa dòng xe cộ và những con đường ngập nắng.

Du khách yêu thích chụp ảnh có thể tham khảo làng hoa Nhật Tân, bãi đá sông Hồng hoặc làng hoa Quảng An. Tuy nhiên, thời điểm hoa nở phụ thuộc vào thời tiết từng năm. Trước khi lên lịch, nên kiểm tra tình hình thực tế tại các vườn hoa để tránh đến quá sớm hoặc khi hoa đã qua kỳ đẹp nhất.

Với những người muốn đổi không gian, Vườn quốc gia Ba Vì là gợi ý cho chuyến đi trong ngày. Vào cuối tháng 10, hoa dã quỳ thường bắt đầu nở, phủ sắc vàng lên một số khu vực ven đường và dưới những tán rừng. Cảnh quan núi rừng, không khí thoáng đãng cùng những cung đường uốn lượn mang đến trải nghiệm khác biệt so với nội đô.

Khi đến Ba Vì, du khách nên tìm hiểu trước tình hình hoa nở và thời tiết, chuẩn bị giày phù hợp nếu có kế hoạch đi bộ. Nếu trời có sương mù hoặc mưa, cần thận trọng khi di chuyển trên những đoạn đường dốc, quanh co.

Thưởng thức hương vị mùa thu Hà Nội

Một chuyến đi Hà Nội tháng 10 sẽ thiếu đi phần thi vị nếu bỏ qua ẩm thực theo mùa. Cốm làng Vòng là thức quà tiêu biểu, được làm từ những hạt lúa non, có màu xanh dịu và hương thơm thanh nhẹ. Cốm thường được gói trong lá sen, thích hợp để thưởng thức trực tiếp hoặc mua làm quà sau chuyến đi.

Bên cạnh cốm, chả rươi cũng là món ăn được nhiều người mong đợi khi tiết trời chuyển mát. Vị béo của rươi hòa cùng trứng, thì là và các loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng.

Những ngày se lạnh, một bát bánh đúc nóng hay đĩa ốc luộc nghi ngút khói cũng đủ làm bữa ăn thêm hấp dẫn.

Phở vẫn là lựa chọn quen thuộc để bắt đầu ngày mới. Du khách có thể kết hợp bữa sáng với một vòng dạo phố, sau đó thưởng thức cà phê hoặc ghé những hàng quà truyền thống. Với các món ăn theo mùa, nên ưu tiên địa chỉ có nguồn nguyên liệu rõ ràng và lượng khách ổn định .

Dành một ngày khám phá ngoại thành

Nếu có từ hai ngày trở lên, du khách có thể mở rộng hành trình ra các làng nghề và vùng ven Hà Nội. Làng gốm Bát Tràng phù hợp với những người muốn tìm hiểu quy trình làm gốm, quan sát các sản phẩm thủ công hoặc thử tự tay tạo hình trên bàn xoay. Trong khi đó, làng lụa Vạn Phúc mang đến cơ hội tìm hiểu nghề dệt lụa truyền thống và lựa chọn các sản phẩm làm quà.

Làng nón Chuông là điểm đến dành cho người quan tâm đến nghề thủ công dân gian. Xa hơn, Đường Lâm gây ấn tượng với không gian làng cổ, những ngôi nhà truyền thống và nhịp sinh hoạt chậm rãi.

Các chuyến đi ngoại thành cũng cần được tính toán về thời gian di chuyển, đặc biệt nếu kết hợp tham quan và trải nghiệm nghề truyền thống. Việc kiểm tra giờ mở cửa, lịch hoạt động và phương tiện đi lại trước khi khởi hành sẽ giúp hành trình chủ động hơn.

Không nhất thiết phải đi thật nhiều nơi mới cảm nhận được Hà Nội vào thu. Đôi khi, điều còn đọng lại sau chuyến đi là mùi cốm thoảng qua trên phố, sắc cúc họa mi bên đường hay một buổi chiều thong thả giữa những hàng cây già.