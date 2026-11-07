Đảo Qeshm của Iran tiếp tục bị tấn công

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết hai vật thể bay đã đánh trúng khu vực Suza trên đảo Qeshm, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời hòn đảo. Trước đó, ngày 6/11, Tasnim dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo lực lượng này đã bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ trên vùng trời đảo Qeshm.

Hôm 2/11, Qeshm cũng là mục tiêu của một cuộc tấn công. Giới chức Mỹ cũng xác nhận Washington đã tiến hành vụ tấn công trên.

Trước đó, quân đội Iran đã cảnh báo đáp trả "ngay lập tức và quyết liệt" nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự mới nào, đồng thời tuyên bố phạm vi trả đũa sẽ không chỉ giới hạn tại khu vực Trung Đông.

Quân đội Iran đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chiến lược của Tehran và sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi các điều kiện do nước này đưa ra được đáp ứng đầy đủ.