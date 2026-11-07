Đảo Qeshm của Iran lại trúng tên lửa sau cuộc không kích của Mỹ đầu tuần

Khu vực đảo Qeshm của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn Tasnim sáng 7/1 đưa tin hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm của Iran, sau khi hãng thông tấn chính thức IRNA của nước này công bố thông tin tương tự trước đó không lâu.

Tasnim nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại, các nguồn tin chính thức vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Trước đó, vào rạng sáng 3/11, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng người dân nghe thấy một số tiếng nổ trên đảo Qeshm.

Cư dân đảo Hengam gần đó và thành phố cảng Bandar Abbas cũng nghe thấy tiếng nổ. Cả hai địa điểm đều nằm gần hoặc trong eo biển Hormuz.

Sau đó, ba quan chức tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng quân đội nước này đã không kích đảo Qeshm của Iran để phòng thủ và nhằm bảo vệ các khí tài của Mỹ trong khu vực.

Một quan chức cho biết Mỹ tấn công để đáp trả vụ Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ. Đây dường như không phải là chiến dịch tác chiến quy mô lớn mà các quan chức từng cân nhắc. Trước đó, Mỹ từng bí mật tiến hành những cuộc không kích tương tự.

Một quan chức Mỹ khác nói: “Đây là biện pháp phòng thủ trước việc Iran sử dụng tên lửa đất đối không nhằm vào các khí tài của Mỹ”.

Vụ tấn công này diễn ra vào đêm trước ngày bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, cho thấy tình hình tại Iran vẫn chưa được giải quyết và giao tranh vẫn có thể xảy ra.

Theo một người nắm rõ sự việc, chính quyền Mỹ cố ý giữ kín cuộc tấn công để tránh thổi phồng ý nghĩa của hành động phòng thủ. Người này nói thêm rằng các cuộc không kích nhằm bảo vệ khí tài của Mỹ.