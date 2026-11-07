Đảo Qeshm của Iran lại bị tấn công

Theo Tasnim, thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau khi cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh và xác nhận vụ việc.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời các nhân chứng địa phương thông tin 2 vật thể bay rơi xuống khu vực Suza, thuộc đảo Qeshm ở miền nam Iran, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay hoạt động trên bầu trời hòn đảo.

Vài giờ sau khi vụ việc kể trên được báo cáo, truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên đảo Qeshm. Ngoài ra, hệ thống phòng không Iran phá hủy một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.

Trước đó, hôm 3/11, Wall Street Journal cũng dẫn lời quan chức Mỹ xác nhận Washington đã tấn công Qeshm. Theo nội dung thông báo, cuộc tấn công được triển khai với quy mô nhỏ hơn và chủ đích giữ kín thông tin nhằm tránh tạo cảm giác Mỹ đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Cùng thời điểm, Văn phòng Truyền thông Quốc tế Qatar bác bỏ những thông tin cho rằng Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định đó là điều sai sự thật và gây hiểu lầm.

Thủ tướng Qatar xác nhận cả Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục nỗ lực nhằm hướng tới thỏa thuận mới. Ngoài ra, Qatar cũng nhấn mạnh những nỗ lực hòa giải từ trung gian này vẫn đang tiếp diễn, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Iran nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán giữa 2 bên.

Về phía Iran, ông Ali Baqeri, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran vẫn cảnh báo để khôi phục đàm phán, Mỹ cần có các bước đi thực tế, thay vì chỉ đưa ra cam kết suông trên giấy.

Ông Baqeri khẳng định Tehran không hài lòng với những cam kết trên giấy, Iran muốn nhìn thấy những bước đi thực tế của Mỹ.