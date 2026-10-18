'Đảo Ngọc' Phú Quốc khoác chiếc áo mới kiểu mẫu trước thềm APEC 2027

Lực lượng công an diễu hành, tuần tra tại một số tuyến đường ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu Phú Quốc thành hình mẫu phát triển toàn diện, ngày 05/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng Đề án số 565/ĐA-UBND, Kế hoạch số 76/KH-UBND và Quyết định số 1168/QĐ-UBND nhằm quy định rõ ràng Bộ Tiêu chí cùng quy trình xét công nhận đơn vị kiểu mẫu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề án cho biết, Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy đặc khu Phú Quốc triển khai, quán triệt sâu rộng các nội dung này đến toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, Công an tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm chuyên sâu với các Cục nghiệp vụ (C02, C03, C04, C05) thuộc Bộ Công an.

Mặc dù còn nhiều những khó khăn, thách thức phía trước, nhưng bước đầu đặc khu Phú Quốc đã ghi nhận bước chuyển biến mang tính bước ngoặt. Đến nay, đặc khu Phú Quốc đã hoàn thành 68/78 tiêu chí (đạt tỷ lệ 87,18%). Đảo Ngọc không chỉ được củng cố vững chắc về mặt an ninh trật tự mà còn đạt tiến bộ vượt bậc về hạ tầng, môi trường, y tế, văn hóa và chuyển đổi số. Đây chính là bệ phóng vững chắc để Phú Quốc vươn mình thành trung tâm dịch vụ tầm vóc quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật trong giai đoạn vừa qua là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã đi vào chiều sâu. Phú Quốc đã xây dựng mới 13 mô hình tự quản, tự phòng linh hoạt, gồm 9 mô hình an ninh trật tự và 4 mô hình dân vận khéo. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở được kiện toàn với 51 Tổ Bảo vệ tại 51 khu phố, huy động 268 thành viên, trong đó 95 thành viên đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ và 124 thành viên còn lại đang tiếp tục được đào tạo. Đến nay, nhóm tiêu chí về phong trào toàn dân đã hoàn thành 2/4 tiêu chí.

Song song đó, Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý triệt để các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Cụ thể là giải quyết dứt điểm 100% vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (172/172 vụ); gọi hỏi, răn đe và giáo dục 6.823 lượt đối tượng; xử lý 153/215 vụ vi phạm về đất đai (đạt tỷ lệ 71,16%); tổ chức gần 8.000 cuộc tuần tra, giải tán 588 nhóm tụ tập gây mất an ninh và 371 nhóm có dấu hiệu đánh bạc; kiểm tra 2.179 cơ sở lưu trú, phát hiện và xử lý 108 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh…

Ông Phạm Văn Trung, khu phố 11 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc chia sẻ, thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, người dân Phú Quốc đồng thuận, phấn khởi và đánh giá rất tích cực về đề án này. Các đợt ra quân của lực lượng công an tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, triệt phá nhiều băng nhóm, tụ điểm tệ nạn và tội phạm công nghệ cao giúp đẩy lùi nỗi lo về trật tự xã hội. Việc lực lượng chức năng ứng trực thường xuyên và xử lý nhanh chóng các vụ việc ngay từ cơ sở đem lại niềm tin lớn cho cộng đồng, người dân

Công nhân thi công tuyến đường ĐT.975 và LRT trên đảo Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, Phú Quốc tạo đột phá khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số vào quản lý đô thị. Hiện tại, 100% khu phố đã hoàn thành vẽ sơ đồ quản lý dân cư. Công an tỉnh phối hợp cùng Trung tâm RAR (Cục C06 - Bộ Công an) và Công ty MK Vision lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh, an toàn giao thông toàn địa bàn. Qua ứng dụng Signet kênh “Tình hình an ninh, trật tự Phú Quốc nổi bật”, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 1.600 tin báo, xác minh xử lý thành công 1.572 tin.

Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, cũng ghi nhận thành công vượt trội khi hoàn thành 8/8 tiêu chí thuộc nhóm môi trường và an toàn thực phẩm đô thị. Phú Quốc hiện đang vận hành hiệu quả Nhà máy điện rác Bãi Bồn cùng các nhà máy xử lý rác thải tại An Thới, Dương Đông, đưa tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt trên 90% (khoảng 6.600 tấn/tháng). Hệ thống nước sạch đô thị đạt 100% nhờ vận hành tốt hồ chứa nước Dương Đông và đang khẩn trương xây dựng thêm 2 hồ chứa nước ngọt mới tại Cửa Cạn và Dương Đông 2.

Về hạ tầng giao thông và quy hoạch, địa phương đang triển khai quy hoạch phân khu ven biển phía Đông (phân khu 9), An Thới (phân khu 6) và Gành Dầu (phân khu 10). Tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 78%. Dự án tuyến đường văn minh ĐT.975 đã giải ngân 693,6 tỷ đồng và Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 đã giải ngân 1.879,2 tỷ đồng đang được gấp rút thi công. Đến nay, 100% các tuyến đường trục chính và trên 70% đường liên xóm đã được trang bị hệ thống chiếu sáng đô thị.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phú Quốc đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử du lịch song ngữ và “Cẩm nang du lịch an toàn tại Phú Quốc”, đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao rộng 5.964 m², duy trì 1 thư viện và 37 tủ sách pháp luật. Ở lĩnh vực y tế và giáo dục, địa phương đã đạt 7/8 tiêu chí. Hệ thống y tế chất lượng cao với sự góp mặt của Bệnh viện Quốc tế Vinmec Phú Quốc và Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời hiện đã sẵn sàng đáp ứng y tế phục vụ các sự kiện đối ngoại cấp cao quốc gia và quốc tế.

Bà Đặng Hồng Ngọc, khu phố 5 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc phấn khởi cho biết, ổn định về an ninh, trật tự và môi trường du lịch an toàn, thân thiện mang lại nguồn lợi kinh tế trực tiếp cho người dân. Việc du khách được bảo vệ, hỗ trợ tốt giúp hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch trên đảo phát triển mạnh mẽ và bền vững, tạo dựng sinh kế vững chắc cho cộng đồng xã hội, người dân địa phương.

Công nhân thi công cụm dự án Tổ hợp đa chức năng APEC trên đảo Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát

Mặc dù còn nhiều thách thức, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang đã đề ra lộ trình cụ thể cho 10 tiêu chí còn lại, trong đó tập trung hoàn thiện và xét công nhận 6 tiêu chí vào cuối năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đặc khu Phú Quốc thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự, văn minh đô thị. Trọng tâm chỉ đạo bao gồm thường xuyên rà soát, khắc phục các sơ hở trong quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường và ma túy; nâng cao chất lượng quản lý đối tượng lưu động; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm, đảm bảo tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đạt từ 90% trở lên.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ thẩm định các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm; tập trung xây dựng đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng công nghệ thông tin; đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Dương Đông và tuyến đường văn minh ĐT.975. Sự đồng thuận, tự hào của người dân cùng môi trường du lịch an toàn, thân thiện chính là nền tảng vững chắc để Phú Quốc tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập lớn trước thềm APEC 2027.