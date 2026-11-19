Chiều 19.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2026 - 2031. Hai bên sẽ phối hợp phát triển nguồn nhân lực, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

An Giang và Sun Group ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Theo dự báo, khi các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, như cảng hàng không, trung tâm hội nghị, hệ thống giao thông và các tổ hợp nghỉ dưỡng dần hoàn thiện, nhu cầu nhân lực vận hành sẽ tăng mạnh. Đây sẽ là cơ hội việc làm lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ quốc tế.

Theo thống kê của Tập đoàn Sun Group, nhu cầu tuyển mới trong năm 2027 tại Phú Quốc lên tới khoảng 14.000 người. Đây không chỉ là bài toán nhân sự của doanh nghiệp, mà còn mở ra cơ hội để hàng ngàn lao động ở An Giang được học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp ngay trên quê hương.

Đảo ngọc Phú Quốc sẽ cần tuyển mới rất nhiều lao động, ở nhiều ngành nghề, nhằm phục vụ APEC 2027

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Thiều Văn Nam cho hay, việc hợp tác với Tập đoàn kinh tế hàng đầu nhằm gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; nâng cao năng lực thực hành, mở rộng cơ hội việc làm cho người học.

Qua khảo sát từ các cơ sở giáo dục đào tạo, số lượng người tốt nghiệp từ trình độ sơ cấp đến đại học trên địa bàn tỉnh khoảng 9.800 người vào năm 2027 và tăng lên 12.800 người năm 2028; 13.100 người năm 2029 và 14.800 người vào năm 2030. Đây là lực lượng lao động trẻ, giàu tiềm năng để doanh nghiệp tuyển dụng.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chương trình đào tạo ở một số ngành, nghề chưa theo kịp tốc độ thay đổi của doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh mong muốn Tập đoàn Sun Group hỗ trợ thông tin dự báo nhu cầu tuyển dụng giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo gắn với mục tiêu, tiêu chuẩn thực tế…

Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam Bùi Thành Trung thông tin về tuyển dụng lao động và chế độ, chính sách

Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam Bùi Thành Trung cho rằng, sự phát triển của doanh nghiệp cần song hành với sự phát triển của địa phương và đời sống người dân. Theo ông, các dự án tầm vóc quốc tế không chỉ đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn cần tạo ra nhiều việc làm tốt, bảo đảm thu nhập ổn định cho người dân tại địa bàn doanh nghiệp đầu tư, hoạt động.

Theo đó, tập đoàn sẽ ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho người dân địa phương; phối hợp với các sở, ngành, nhà trường và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để rà soát nhu cầu, kết nối nguồn lao động tại chỗ với các vị trí trong hệ sinh thái của tập đoàn. Mục tiêu không chỉ là đủ nhân lực cho APEC 2027, mà còn cùng với An Giang xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, thích ứng với các ngành kinh tế mới sau APEC.

Ông Bùi Thành Trung cho rằng, tạo việc làm mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là người lao động yên tâm làm việc, có thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến. Sun Group cam kết thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, nhân văn để người lao động an tâm gắn bó lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, một trong những vấn đề mang tính quyết định đối với Phú Quốc và tỉnh An Giang chính là nguồn nhân lực phục vụ cho APEC 2027.

Do đó, cần nhanh chóng xác định rõ đào tạo ngành nghề gì, đào tạo bao nhiêu; việc đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương.

Đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang ngày càng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng

An Giang hiện có khoảng 5 triệu dân, vì vậy không lý do gì lại thiếu nhân lực cho Phú Quốc. Vấn đề là cần đào tạo theo định hướng phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực kinh tế trọng điểm của Phú Quốc, cũng như tỉnh An Giang đã xác định trong quy hoạch. Đây cũng là cơ sở để dự báo những ngành nghề cần nhân lực trong thời gian tới…